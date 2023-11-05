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Tel Aviv'de İsrail ile Filistin arasında ateşkesin sağlanması için gösteri düzenlendi

Tel Aviv'de İsrail ile Filistin arasında ateşkesin sağlanması için gösteri düzenlendi
5 Kasım 2023 Pazar

Tel-Aviv'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, 'Bir an önce ateşkes', 'Hemen şimdi esir takası' ve 'Savaşın kazananı olmaz' yazılı pankartlar taşıdı.

<p>Tel Aviv'de, bu akşam bir başka gösteriye daha sahne olmuş, Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.<br></p>
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Tel Aviv'de, bu akşam bir başka gösteriye daha sahne olmuş, Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

<p>İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, 'Bir an önce ateşkes', 'Hemen şimdi esir takası' ve 'Savaşın kazananı olmaz' yazılı pankartlar taşımıştı.<br></p>
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İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, 'Bir an önce ateşkes', 'Hemen şimdi esir takası' ve 'Savaşın kazananı olmaz' yazılı pankartlar taşımıştı.

<p>İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.<br></p>
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İsrail'in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

<p>'Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi'nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.<br></p>
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'Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi'nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.

<p>Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.<br></p>
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Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.

<p>Başkentte Tel Aviv Müzesi önünde toplanan esir aileleri ve onlara destek veren göstericiler, 'Onları geri getirin' sloganları attı.</p>
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Başkentte Tel Aviv Müzesi önünde toplanan esir aileleri ve onlara destek veren göstericiler, 'Onları geri getirin' sloganları attı.

<p>Esirlerin aileleri de Gazze'deki yakınlarının serbest bırakılmaları için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine mümkün olan tüm yolları deneme çağrısında bulundu.</p>
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Esirlerin aileleri de Gazze'deki yakınlarının serbest bırakılmaları için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine mümkün olan tüm yolları deneme çağrısında bulundu.

<p>Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi ayrıca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a seslenerek, 'Onların hayatı sizin elinizde' ifadelerine yer verdi.</p>
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Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi ayrıca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a seslenerek, 'Onların hayatı sizin elinizde' ifadelerine yer verdi.

<p>Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.</p>
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Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.

<p>İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.</p>
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İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

<p>Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.</p>
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Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

<p>İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.</p>
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İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
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