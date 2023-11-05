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Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi ayrıca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a seslenerek, 'Onların hayatı sizin elinizde' ifadelerine yer verdi.