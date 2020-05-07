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'BEN AŞIYA KARŞIYIM'



Sırp raket, 'Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...' demişti.