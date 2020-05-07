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Teniste aşı polemiği: Nadal'dan Djokovic'e net cevap!

Teniste aşı polemiği: Nadal'dan Djokovic'e net cevap!
07 Mayıs 2020 Perşembe

Tenis dünyasında aşı polemiği yaşanıyor. Aşı karşıtı olduğunu açıklayan Novak Djokovic'e Rafael Nadal'dan yanıt geldi.

<p>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.<br></p>
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

<p>Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265 bini geçti. 1.3 milyon kişi ise virürü yenerek iyileşti.<br></p>
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Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265 bini geçti. 1.3 milyon kişi ise virürü yenerek iyileşti.

<p><b>AŞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR</b><br></p><p>Pandeminin ilk gününden bu yana süren aşı tartışmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.</p>
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AŞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Pandeminin ilk gününden bu yana süren aşı tartışmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

<p><b>İNSANLAR ÜZERİNDE TEST BAŞLADI</b><br></p><p>Amerikan Pfizer ilaç şirketi, 'BNT162' adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyurmuştu.</p>
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İNSANLAR ÜZERİNDE TEST BAŞLADI

Amerikan Pfizer ilaç şirketi, 'BNT162' adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyurmuştu.

<p><b>NADAL'DAN DJOKOVİC'E CEVAP</b><br></p><p>Bu açıklamanın ardından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısına karşı olduğunu beyan eden meslektaşı Novak Djokovic'e cevap verdi.</p>
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NADAL'DAN DJOKOVİC'E CEVAP

Bu açıklamanın ardından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısına karşı olduğunu beyan eden meslektaşı Novak Djokovic'e cevap verdi.

<p><b>'BEN AŞIYA KARŞIYIM'</b><br></p><p>Sırp raket, 'Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...' demişti.</p>
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'BEN AŞIYA KARŞIYIM'

Sırp raket, 'Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...' demişti.

<p><b>İSPANYOL RAKETTEN NET YORUM</b><br></p><p>Rafael Nadal, bu sözlerin ardından Sırp tenisçinin kariyerine devam edebilmek adına aşı yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti.</p>
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İSPANYOL RAKETTEN NET YORUM

Rafael Nadal, bu sözlerin ardından Sırp tenisçinin kariyerine devam edebilmek adına aşı yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti.

<p>Rafael Nadal'ın ses getiren röportajının tamamı şu şekilde:<br></p>
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Rafael Nadal'ın ses getiren röportajının tamamı şu şekilde:

<p><b>'NOVAK DJOKOVİC AŞI YAPTIRMAK ZORUNDA'</b><br></p><p><br></p>
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'NOVAK DJOKOVİC AŞI YAPTIRMAK ZORUNDA'


<p>'Eğer tur kapsamında seyahat edip maçlara çıkabilmemiz için aşı yaptırmamız zorunlu hale getirilirse Novak Djokovic de buna uyacaktır. '</p>
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'Eğer tur kapsamında seyahat edip maçlara çıkabilmemiz için aşı yaptırmamız zorunlu hale getirilirse Novak Djokovic de buna uyacaktır. '

<p>'En üst seviyede tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı yaptırmak zorunda.'</p>
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'En üst seviyede tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı yaptırmak zorunda.'

<p>'Ben dahil herkes, nasıl şu an evlerimizden çıkmıyorsak aşı konusunda da önlemlere ve kurallara harfiyen uymak zorundayız.'</p>
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'Ben dahil herkes, nasıl şu an evlerimizden çıkmıyorsak aşı konusunda da önlemlere ve kurallara harfiyen uymak zorundayız.'

<p>'Eğer ATP, tenis oynayabilmemiz adına bizi aşı yaptırmaya zorlarsa buna uyarız. Tıpkı doping yasaları gereği çok fazla ilaç kullanmamamız gerektiği kuralına uyduğumuz gibi...'</p>
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'Eğer ATP, tenis oynayabilmemiz adına bizi aşı yaptırmaya zorlarsa buna uyarız. Tıpkı doping yasaları gereği çok fazla ilaç kullanmamamız gerektiği kuralına uyduğumuz gibi...'

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