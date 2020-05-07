Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265 bini geçti. 1.3 milyon kişi ise virürü yenerek iyileşti.
AŞI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Pandeminin ilk gününden bu yana süren aşı tartışmalarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İNSANLAR ÜZERİNDE TEST BAŞLADI
Amerikan Pfizer ilaç şirketi, 'BNT162' adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyurmuştu.
NADAL'DAN DJOKOVİC'E CEVAP
Bu açıklamanın ardından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısına karşı olduğunu beyan eden meslektaşı Novak Djokovic'e cevap verdi.
'BEN AŞIYA KARŞIYIM'
Sırp raket, 'Şahsen aşıya karşıyım ve seyahat edebilmek için birinin beni aşı olmaya zorlamasını istemiyorum. akat bu bir zorunluluk haline gelirse ne olacak ? Bir karar almak zorunda kalacağım. Konuyla ilgili kendi fikirlerim var. Yaşananlar bir noktada değişir mi ? Bilmiyorum...' demişti.
İSPANYOL RAKETTEN NET YORUM
Rafael Nadal, bu sözlerin ardından Sırp tenisçinin kariyerine devam edebilmek adına aşı yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti.
Rafael Nadal'ın ses getiren röportajının tamamı şu şekilde:
'NOVAK DJOKOVİC AŞI YAPTIRMAK ZORUNDA'
'Eğer tur kapsamında seyahat edip maçlara çıkabilmemiz için aşı yaptırmamız zorunlu hale getirilirse Novak Djokovic de buna uyacaktır. '
'En üst seviyede tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı yaptırmak zorunda.'
'Ben dahil herkes, nasıl şu an evlerimizden çıkmıyorsak aşı konusunda da önlemlere ve kurallara harfiyen uymak zorundayız.'
'Eğer ATP, tenis oynayabilmemiz adına bizi aşı yaptırmaya zorlarsa buna uyarız. Tıpkı doping yasaları gereği çok fazla ilaç kullanmamamız gerektiği kuralına uyduğumuz gibi...'