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'Şemdinlinin el değmemiş dağlarında, vadilerinde geçmişten beri geleneksel yöntemlerle üretilen balın piyasada daha iyi pazarlanmasına yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Üretilen balın çok düşük fiyatlarla toptan satılması üreticilerin bu işe dört elle sarılmasını engellemiştir. İlçemizde üretilen balın kurumsal olarak üreticiden alınıp markalaştırılarak piyasaya sürülmesi halinde arıcılarımızı memnun edecek fiyatlara satılması imkanını değerlendirdik. Projemizin Hakkari Valiliği ve ilgili birimlerce kabul edilmesi durumunda üreticilerimizin ballarını alıp, işleyip piyasaya süreceğiz. Bundan elde edilen geliri yine bal üretiminin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesinde kullanacağız. Balı küçük küçük paketleyerek güvenlik birimlerimize ve öğrenci yurtlarına vereceğiz. Böylece Şemdinli balını onlara ulaştırarak üreticimize daha fazla ödeme yapmış oluruz.'