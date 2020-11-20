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Messi ise 'Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!' ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.