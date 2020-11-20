Barcelona'da geçen sezon Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından ipler kopma noktasına gelmişti.
Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildirmiş ve transferi konusunda bazı kulüplerle görüşmeye başlamıştı.
BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI
Dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu, tüm baskılara rağmen Messi'yi takımda tutma kararı vermişti.
Messi ise 'Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!' ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.
BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Sonrasında ise Arjantinli yıldızın anlaşamadığı başkan Josep Maria Bartomeu, Real Madrid mağlubiyeti sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.
BARCELONA'DA SULAR DURULMADI
Katalan ekibinde krizler sürerken yine Lionel Messi gündeme geldi.
GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ
Geçtiğimiz günlerde Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı'
Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı' şeklinde açıklama yapmıştı.
Lionel Messi, bu sözlere yanıt olarak 'Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım' diye yanıt vermişti.
Lionel Messi-Griezmann gerilimi, taraftarların işin içine girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.
ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ
Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti.
Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulunurken bu olay, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.
Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde 57 maçta 17 gol kaydetti.