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  • Tesis çıkışında olay, taraftar arabanın önünü kesti! Barcelona'da olaylar durulmuyor: Lionel Messi...

Tesis çıkışında olay, taraftar arabanın önünü kesti! Barcelona'da olaylar durulmuyor: Lionel Messi...

Tesis çıkışında olay, taraftar arabanın önünü kesti! Barcelona'da olaylar durulmuyor: Lionel Messi...
20 Kasım 2020 Cuma

Barcelona'da yaz transfer döneminde ayrılık kararı almasına karşın takımda kalan Lionel Messi konusunda kriz devam ediyor. Bu kez taraftarlar, tesisin önüne giderek olay çıkardı.

<p>Barcelona'da geçen sezon Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından ipler kopma noktasına gelmişti.</p>
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Barcelona'da geçen sezon Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından ipler kopma noktasına gelmişti.

<p>Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildirmiş ve transferi konusunda bazı kulüplerle görüşmeye başlamıştı.</p>
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Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildirmiş ve transferi konusunda bazı kulüplerle görüşmeye başlamıştı.

<p><b>BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI </b></p><p><br></p>
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BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI


<p>Dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu, tüm baskılara rağmen Messi'yi takımda tutma kararı vermişti.</p>
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Dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu, tüm baskılara rağmen Messi'yi takımda tutma kararı vermişti.

<p>Messi ise 'Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!' ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.</p>
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Messi ise 'Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!' ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.

<p><b>BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI </b></p>
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BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI 

<p>Sonrasında ise Arjantinli yıldızın anlaşamadığı başkan Josep Maria Bartomeu, Real Madrid mağlubiyeti sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.</p>
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Sonrasında ise Arjantinli yıldızın anlaşamadığı başkan Josep Maria Bartomeu, Real Madrid mağlubiyeti sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.

<p><b>BARCELONA'DA SULAR DURULMADI</b></p>
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BARCELONA'DA SULAR DURULMADI

<p>Katalan ekibinde krizler sürerken yine Lionel Messi gündeme geldi.</p>
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Katalan ekibinde krizler sürerken yine Lionel Messi gündeme geldi.

<p><b>GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ </b></p><p><br></p>
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GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ


<p>Geçtiğimiz günlerde Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı'</p>
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Geçtiğimiz günlerde Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı'

<p>Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı' şeklinde açıklama yapmıştı.</p>
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Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı' şeklinde açıklama yapmıştı.

<p>Lionel Messi, bu sözlere yanıt olarak 'Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım' diye yanıt vermişti.</p>
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Lionel Messi, bu sözlere yanıt olarak 'Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım' diye yanıt vermişti.

<p>Lionel Messi-Griezmann gerilimi, taraftarların işin içine girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.</p>
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Lionel Messi-Griezmann gerilimi, taraftarların işin içine girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

<p><b>ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ </b></p><p>Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti.</p>
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ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ

Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti.

<p>Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulunurken bu olay, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.</p>
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Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulunurken bu olay, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.

<p>Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde 57 maçta 17 gol kaydetti.</p>
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Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde 57 maçta 17 gol kaydetti.

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