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  • Thiago Silva'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak sözler! 'Avrupa'da hayallerim...'

Thiago Silva'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak sözler! 'Avrupa'da hayallerim...'

Thiago Silva'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak sözler! 'Avrupa'da hayallerim...'
13 Haziran 2020 Cumartesi

Paris Saint-Germain'den sezon sonunda kesin ayrılığını açıklayan Brezilyalı stoper Thiago Silva'dan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

<p>Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız Thiago Silva, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunuyordu. </p>
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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız Thiago Silva, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunuyordu. 

<p> 35 yaşındaki deneyimli stoper, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.</p>
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 35 yaşındaki deneyimli stoper, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

<p>Fransız ekibi PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. </p>
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Fransız ekibi PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. 

<p>Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi Brezilya'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.</p>
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Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi Brezilya'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.

<p>Koronavirüs nedeniyle halen Fransa'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. </p>
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Koronavirüs nedeniyle halen Fransa'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

<p>35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 'Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. </p>
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35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 'Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. 

<p><b>FLAŞ SÖZLER!</b></p><p>Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var' ifadelerini kullandı.<b><br></b></p>
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FLAŞ SÖZLER!

Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var' ifadelerini kullandı.

<p>Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. </p>
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Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. 

<p>Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.</p>
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Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.

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