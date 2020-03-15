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Ticaret ve aile için önemli bir seçenek olan Ford Tourneo Courier'i kullandık

Ticaret ve aile için önemli bir seçenek olan Ford Tourneo Courier'i kullandık
15 Mart 2020 Pazar

Bir araç ne kadar çok işe yararsa bizim için maliyeti o kadar düşüş gösterir. Ticaretle uğraşan çok sayıda kişinin otomobil olarak da kullandığı hafif ticari araçları tercih etmesi bu mantığın en önemli yansımasıdır. Ford'un önemli ticari modellerinden olan Tourneo Courier'i sizin için kullandık ve öne çıkan yanlarını değerlendirdik. Star.com.tr / Hasan Aytekin

Son zamanlar SUV ve benzinli araçların yükselişi şeklinde özetlenebilir. Hafif ticari modeler yüksek yapıları ile SUV’ye yakın bir kullanım verirken, yeni satışlarda hibrit modellerin öne çıkması bekleniyor. Bu noktafa kullandığımız araç yüksek sürüş pozisyonu ile rahat bir kullanım verse de eteklerinin SUV tarzında biraz daha yüksek olmasının kullanıcıyı daha rahat hissetireceğini düşünüyoruz.
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Son zamanlar SUV ve benzinli araçların yükselişi şeklinde özetlenebilir. Hafif ticari modeler yüksek yapıları ile SUV’ye yakın bir kullanım verirken, yeni satışlarda hibrit modellerin öne çıkması bekleniyor. Bu noktafa kullandığımız araç yüksek sürüş pozisyonu ile rahat bir kullanım verse de eteklerinin SUV tarzında biraz daha yüksek olmasının kullanıcıyı daha rahat hissetireceğini düşünüyoruz.

Motor kullanımında dizel tahtının benzinliye geçtiği dönemde hibrit motoru ile öne çıkan Ford, bu araçta dizel bir motor kullanmış. Yolda iyi iş çıkartan bu motorun gelecekte kullanımının azalacağı düşünülünce, ikinci el değeri törpüleneceği söylenebilir.
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Motor kullanımında dizel tahtının benzinliye geçtiği dönemde hibrit motoru ile öne çıkan Ford, bu araçta dizel bir motor kullanmış. Yolda iyi iş çıkartan bu motorun gelecekte kullanımının azalacağı düşünülünce, ikinci el değeri törpüleneceği söylenebilir.

<br>Sürüş izlenimi<br> Ford’un klasik hakimiyet şartlanı veren direksiyon bizim kullanımımızda da sorun çıkarmadı. Göstergelerin okunma netlikleri ve direksiyon tutus pozisyonu olumlu izlenim bıraktı. Sürüş sırasında dirsek dayamanın ince olması ve vites kutusunun biraz aşağıda kalmasının bizim sürüşümüzün olumsuz izlenimi olarak sayılabilir.
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Sürüş izlenimi
Ford’un klasik hakimiyet şartlanı veren direksiyon bizim kullanımımızda da sorun çıkarmadı. Göstergelerin okunma netlikleri ve direksiyon tutus pozisyonu olumlu izlenim bıraktı. Sürüş sırasında dirsek dayamanın ince olması ve vites kutusunun biraz aşağıda kalmasının bizim sürüşümüzün olumsuz izlenimi olarak sayılabilir.

<br>Araç hafiflemeli<br> Ticari araçların ağırlıkları taşıyacakları yükte ve yakacakları yakıt miktarında etkilidir. Bu noktada dizel bir motorun kullanımında 5.6 gibi bir değer gözlemlediğimiz notunu ekleyelim. Araç kullanımında bu otomobilin hafiflemesi gerektiğini düşünüyoruz.
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Araç hafiflemeli
Ticari araçların ağırlıkları taşıyacakları yükte ve yakacakları yakıt miktarında etkilidir. Bu noktada dizel bir motorun kullanımında 5.6 gibi bir değer gözlemlediğimiz notunu ekleyelim. Araç kullanımında bu otomobilin hafiflemesi gerektiğini düşünüyoruz.

<br>Ticarete bağlanma noktaları<br> Arka bagajda farklı yerlerde bulunan bağlama aperatlarının iyi olacağını düşünürken, iç mekanda kullanılan malzemenin ticari kullanım için biraz daha sert olması iyi olacaktır.
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Ticarete bağlanma noktaları
Arka bagajda farklı yerlerde bulunan bağlama aperatlarının iyi olacağını düşünürken, iç mekanda kullanılan malzemenin ticari kullanım için biraz daha sert olması iyi olacaktır.

<br>Kapı tutacakları <br> Ticaret yapanlar için araçtan inip binme hareketi normal kullanımdan çok daha fazla yapılır. Bu sebeple Ford’un kapıda kullandığı tutma noktası beğenimizi kazandı. Yine ticaret yapanlar için araç içinde defter kalem koyma gözleri çok önemlidir. Bu noktada Ford hem raf hem aracın önünde yer vermekle yeterli alana sahipken, buranın malzeme kalitesinin yükseltilmesi iyi olacaktır.
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Kapı tutacakları
Ticaret yapanlar için araçtan inip binme hareketi normal kullanımdan çok daha fazla yapılır. Bu sebeple Ford’un kapıda kullandığı tutma noktası beğenimizi kazandı. Yine ticaret yapanlar için araç içinde defter kalem koyma gözleri çok önemlidir. Bu noktada Ford hem raf hem aracın önünde yer vermekle yeterli alana sahipken, buranın malzeme kalitesinin yükseltilmesi iyi olacaktır.

<br>Görüş açısı iyi, konsol yansıma yapıyor<br> Bütün ticari araçların görüş araçlarının çok iyi olması önemli noktadır, burada Ford’un iyi iş çıkarttığını belirtmeliyiz. Bunun yanında daha fazla açı için ortadaki ekranın genişletilmesini ve sağ yan aynanın desteklenmesi gereğini not olarak buraya ekleyebiliriz. Burada olumsuz bir izlenim olarak görüş açısında kalan siyah konsolun güneşli günde gözleri çok yorduğunu söyleyebiliriz. Bu kısım ticaret yapacak kişinin saatlerce bakacağı yerdir. Malzeme kalitesi bir yana buranın gözü rahatlacak şekilde yansıma yapmayacak şekilde dizayn edilmesi iyi olacaktır. İç mekandan bahsetmişken USB çıkışının otomobil sürücüsü için önemli bir detay haline geldiğini belirtmekle birlikte yolcu için de bir USB bağlantısı eklenmesi iyi olacaktır. Öte yandan tek telefonla ticaret yapan esnaf sayısı da genelde azdır. Şarj sorunu esnafın üstünden alırsanın artı bir değer daha ortaya çıkarmış olursunuz.
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Görüş açısı iyi, konsol yansıma yapıyor
Bütün ticari araçların görüş araçlarının çok iyi olması önemli noktadır, burada Ford’un iyi iş çıkarttığını belirtmeliyiz. Bunun yanında daha fazla açı için ortadaki ekranın genişletilmesini ve sağ yan aynanın desteklenmesi gereğini not olarak buraya ekleyebiliriz. Burada olumsuz bir izlenim olarak görüş açısında kalan siyah konsolun güneşli günde gözleri çok yorduğunu söyleyebiliriz. Bu kısım ticaret yapacak kişinin saatlerce bakacağı yerdir. Malzeme kalitesi bir yana buranın gözü rahatlacak şekilde yansıma yapmayacak şekilde dizayn edilmesi iyi olacaktır. İç mekandan bahsetmişken USB çıkışının otomobil sürücüsü için önemli bir detay haline geldiğini belirtmekle birlikte yolcu için de bir USB bağlantısı eklenmesi iyi olacaktır. Öte yandan tek telefonla ticaret yapan esnaf sayısı da genelde azdır. Şarj sorunu esnafın üstünden alırsanın artı bir değer daha ortaya çıkarmış olursunuz.

<br>El freni ve düz vites klasikleri<br> Son yıllarda sürecin düz vites satışlarının sıfır düzeyine doğru gitmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte düz vites ‘kemikli’ bir vites kullanmak sürücü için ayrı bir keyiftir. Bu noktada Ford’un iyi iş çıkarttığını söyleyip, tercihimizi otomatikten yana kullandığımızı belirtiyoruz. Bunun dışında ticaret için otomatik vites konusu tamamen maliyet konusudur. Otomobilin fiyatını arttırmadıkça vitesin elle veya sistemle yapılması çok etkilemeyecektir.
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El freni ve düz vites klasikleri
Son yıllarda sürecin düz vites satışlarının sıfır düzeyine doğru gitmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte düz vites ‘kemikli’ bir vites kullanmak sürücü için ayrı bir keyiftir. Bu noktada Ford’un iyi iş çıkarttığını söyleyip, tercihimizi otomatikten yana kullandığımızı belirtiyoruz. Bunun dışında ticaret için otomatik vites konusu tamamen maliyet konusudur. Otomobilin fiyatını arttırmadıkça vitesin elle veya sistemle yapılması çok etkilemeyecektir.

<br>Koltuklar ve çocuklar…<br> Ne kadar ticaretle uğraşsanız da koltukların asıl sahipleri çocuklardır. Bu yüzde arka koltukta görünür şekilde çocuk koltuğu bağlantılarını görmek bizim dikkatimizi çekti. Rahatça kullanıldığını da notlarımıza ekleyebiliriz. Bunu dışında koltuk ve iç mekan kaplamalarının ticaretin kirli koşullarına daha uygun malzemeden yapılma gerekliliğini hatırlatıyoruz.
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Koltuklar ve çocuklar…
Ne kadar ticaretle uğraşsanız da koltukların asıl sahipleri çocuklardır. Bu yüzde arka koltukta görünür şekilde çocuk koltuğu bağlantılarını görmek bizim dikkatimizi çekti. Rahatça kullanıldığını da notlarımıza ekleyebiliriz. Bunu dışında koltuk ve iç mekan kaplamalarının ticaretin kirli koşullarına daha uygun malzemeden yapılma gerekliliğini hatırlatıyoruz.

<br>Kayar kapılar ve hızlı ticaret<br> Ticari kullanımda hızlı inmek, indirmek, taşımak ve ulaşmak önemlidir. Kısaca olabildiğince hızlı olmak ticari başarıda anahtar rol oynar. Bu noktada Ford’un sürgülü kapılarının hem bir çocuğuğun kapatacağı kadar kolay kapanmasıyla hem seri açılmasıyla iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Kapıların tok kapanma sesi sürücüsü için ayrı bir anlam taşır. Tok bir sesle kapanma sonrası daha hızlı şekilde yolunuza koyulursunuz.
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Kayar kapılar ve hızlı ticaret
Ticari kullanımda hızlı inmek, indirmek, taşımak ve ulaşmak önemlidir. Kısaca olabildiğince hızlı olmak ticari başarıda anahtar rol oynar. Bu noktada Ford’un sürgülü kapılarının hem bir çocuğuğun kapatacağı kadar kolay kapanmasıyla hem seri açılmasıyla iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Kapıların tok kapanma sesi sürücüsü için ayrı bir anlam taşır. Tok bir sesle kapanma sonrası daha hızlı şekilde yolunuza koyulursunuz.

<br>Dizel meselesi…<br> Otomobil dünyasında son günlerde yaşananlar dizel motorların ömürlerinin bitmekte olduğunu gösteriyor. Ticaretin doğası gereği uzun bir süre daha dizel motorlu araçları yollarda görmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bir şeyin geleceği yoksa alım satım için uygunluğu hızlıca azalacaktır. Bu sebeple sıfır alımlarda benzinli veya hibrit versiyonları tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte bu tamamen dizel almayın anlamı taşımaz. Ticari hesaplarınızı bir kaç yıl içinde dizel otomobil satışların düşeceği üzerine yapmanız sizin için avantajlı olacaktır.
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Dizel meselesi…
Otomobil dünyasında son günlerde yaşananlar dizel motorların ömürlerinin bitmekte olduğunu gösteriyor. Ticaretin doğası gereği uzun bir süre daha dizel motorlu araçları yollarda görmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bir şeyin geleceği yoksa alım satım için uygunluğu hızlıca azalacaktır. Bu sebeple sıfır alımlarda benzinli veya hibrit versiyonları tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte bu tamamen dizel almayın anlamı taşımaz. Ticari hesaplarınızı bir kaç yıl içinde dizel otomobil satışların düşeceği üzerine yapmanız sizin için avantajlı olacaktır.

<br>Fiyatlar ve hesaplar…<br> Ticari bir aracın en büyük meselesi sanıldığı gibi satın alma maliyeti değildir. Başka araçlardan öte bu araçların kullanım maliyeti daha önemlidir. Yani az yakması, servis ücretlerinin mantıklı olması ve yoğun kullanıma ragmen değer kaybetmemesi kıymetlidir. Bu noktada Ford Tourneo Courier’in iyi bir karnesi var. Ford servisleri yaygın ve fiyatlar konusunda diğer markalarda göre pahalı oldukları söylenemez. İkinci el meselesinde de Ford’un alıcısı önemli bir artı değerdir. Burada yoğun kullanımlarda direksiyon sistemine dikkat edilmesini, bakım aralıklarının kaçırılmamasını not olarak verebilir. Son not olarak, Ford’un Mart 2020 listesine göre Tourneo Courier almak için 2019 modellerde 152.000 TL’den başlayan, 2020 modellerde 158.000 TL’den başlayan fiyat etiketleri bulunuyor. Bu fiyatlar donanım seviyeleri eklendikçe neredeyse 190.000 TL’yi aşıyor.
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Fiyatlar ve hesaplar…
Ticari bir aracın en büyük meselesi sanıldığı gibi satın alma maliyeti değildir. Başka araçlardan öte bu araçların kullanım maliyeti daha önemlidir. Yani az yakması, servis ücretlerinin mantıklı olması ve yoğun kullanıma ragmen değer kaybetmemesi kıymetlidir. Bu noktada Ford Tourneo Courier’in iyi bir karnesi var. Ford servisleri yaygın ve fiyatlar konusunda diğer markalarda göre pahalı oldukları söylenemez. İkinci el meselesinde de Ford’un alıcısı önemli bir artı değerdir. Burada yoğun kullanımlarda direksiyon sistemine dikkat edilmesini, bakım aralıklarının kaçırılmamasını not olarak verebilir. Son not olarak, Ford’un Mart 2020 listesine göre Tourneo Courier almak için 2019 modellerde 152.000 TL’den başlayan, 2020 modellerde 158.000 TL’den başlayan fiyat etiketleri bulunuyor. Bu fiyatlar donanım seviyeleri eklendikçe neredeyse 190.000 TL’yi aşıyor.

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