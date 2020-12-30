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Hakan Çalhanoğlu kardeşim gibi, beraber de oynadık. Asist ya da gol atarsa tabii ki seviniyorum. Biz Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Bu kadar başarılı olunca, belki önümüzdeki senelerde Türkiye'den transfer daha çok olacak. Sadece futbolu değil, bizim milletimizi temsil ediyoruz burada. İnşallah önümüzdeki senelerde burada daha çok Türk oyuncu göreceğiz.