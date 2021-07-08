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Tonny Vilhena'dan Fenerbahçe itirafı

Tonny Vilhena'dan Fenerbahçe itirafı
8 Temmuz 2021 Perşembe

Ozan Tufan'ın satılması ihtimaline karşı harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda Krasnodar'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile transfer görüşmelerine başladı. 26 yaşındaki oyuncu da sarı lacivertli takımla görüştüğünü doğruladı.

<p>Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan <b>Fenerbahçe</b>, transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor... </p>
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Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan Fenerbahçe, transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor...

<p><b>Ozan Tufan</b>'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.</p>
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Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.

<p><i><b>Fanatik'in haberine göre</b></i>; Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak. <br></p>
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Fanatik'in haberine göre; Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak.

<p>Sarı Lacivertliler'in yeni hocası <b>Vitor Pereira</b>, Krasnodar forması giyen <b>Tonny Vilhena'yı istedi. </b></p>
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Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'yı istedi.

<p>Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.</p>
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Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

<p><b>ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ</b><br></p><p><br></p><p>Gelen son bilgilere göre; Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, <b>Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği </b>belirtildi. </p>
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ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ


Gelen son bilgilere göre; Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi.

<p>Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon <b>35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans </b>ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile <b>2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.</b></p>
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Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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