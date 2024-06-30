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- 'GÜNDÜZ VAKTİ OLMAYANLAR İÇİN GECE GEZMEK DAHA GÜZEL BİR SEÇENEK'





Ziyaretçilerden Serap Özmete, gece turlarını sosyal medyada gördüklerini anlatarak, 'Keyfini çıkarıyoruz biz de. Çok güzel, İstanbul manzarası ayrı güzel, içerideki değerli eşyalar ayrı güzel. Çok beğendik. Çalışanlar için de çok güzel bir alternatif. İstanbul'u gezmek isteyenler ve gündüz vakti olmayanlar için gece gezmek daha güzel bir seçenek.' dedi.