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Topuk Yaylası'nda Mame Thiam rüzgarı!

Topuk Yaylası'nda Mame Thiam rüzgarı!
19 Ağustos 2020 Çarşamba

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen antrenmandaki performansıyla göz doldurdu.

<p>Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.</p>
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

<p>Sarı-lacivertli ekip, basına açık yapılan antrenmanda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.</p>
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Sarı-lacivertli ekip, basına açık yapılan antrenmanda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

<p>Sabah idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra kuvvet, pas ve top kapma çalışması yaptı.</p>
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Sabah idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra kuvvet, pas ve top kapma çalışması yaptı.

<p>Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmasıyla son buldu.</p>
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Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmasıyla son buldu.

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferleri Filip Novak salonda çalışmalarını sürdürürken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Mame Thiam takımla antrenmanda yer aldı.</p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Filip Novak salonda çalışmalarını sürdürürken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Mame Thiam takımla antrenmanda yer aldı.

<p>Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.</p>
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Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

<p>Takım, hazırlık çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.</p>
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Takım, hazırlık çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

<p>Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanı takip eden basın mensupları ateş ölçümü ve maske şartıyla tesislere alındı.</p>
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Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanı takip eden basın mensupları ateş ölçümü ve maske şartıyla tesislere alındı.

<p>Test yapılan tesis çalışanlarının da takım tesiste bulunduğu sürece evlerine gitmeyeceği belirtildi.</p>
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Test yapılan tesis çalışanlarının da takım tesiste bulunduğu sürece evlerine gitmeyeceği belirtildi.

<p><b>MAME THİAM PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. </p>
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MAME THİAM PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ


Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. 

<p>Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam’a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. </p>
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Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam’a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. 

<p>İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi.</p>
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İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi.

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