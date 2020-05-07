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Güney Koreli yıldız futbolcu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Güney Kore'de askerlik görevi zorunlu olarak yapılıyor ancak Son, ülkesine altın madalya getirdiği için askerlik süresi azalmıştı.