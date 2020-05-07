İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son, zorunlu askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'de bulunuyor.
4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek olan yıldız futbolcu, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligleri fırsat bilerek Kore'ye gitmişti.
Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.
Heung-Min Son'un askerdeyken çekilen fotoğrafları ise basına sızdırıldı.
Silahlı eğitimdeyken fotoğrafı çekilen Son, kamuflajı ve kaskıyla neredeyse tanınmayacak hale geldi.
Güney Koreli yıldız futbolcu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Güney Kore'de askerlik görevi zorunlu olarak yapılıyor ancak Son, ülkesine altın madalya getirdiği için askerlik süresi azalmıştı.
Heung-Min Son, askerlikte gaz maskesi takacak, nişan almayı öğrenecek, 30 kilometrelik yürüyüşler yapacak ve fiziksel dövüş hareketleri öğrenecek.
Son'un Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer eğitim göreceği, bunları yaparken de sürekli gaz maskesi takacağı belirtilmişti.
40 kilo ağırlığında bir ekipmanı olan 27 yaşındaki futbolcu, askerlik eğitiminde her gün 30 km boyunca yürüyüşler yapıyor.
Yıldız futbolcu, askerliğini bitirdikten sonra İngiltere'de 14 gün karantinada kalacak.
Son'un Güney Kore'deki askerlik görevi Mayıs'ın ortasına kadar sürecek.
Genç futbolcu, ardından Londra'ya dönecek.