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Karadeniz Gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile 'İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz', 'Herkes bize biz Fener'e hastayız' başlığını kullanarak, '10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı.' değerlendirmesine yer verdi.