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Kuzey Ekspres gazetesi ise ilk sayfasında 'Adım adım zirveye', son sayfasında da 'Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler' ve 'Maxi keyif' başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın sevincine yer verdi.

