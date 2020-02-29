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Trabzon'da tribünler Mehmetçik'i andı

Trabzon'da tribünler Mehmetçik'i andı
29 Şubat 2020 Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmada tribünlerin İdlib'de şehit düşen askerlerimize verdiği duygu dolu mesajlar dikkat çekti.

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