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Genç, Trabzonspor'un futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda Süper Lig yarışını lider olarak sürdüren Trabzonspor'un bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, 'Bu çevreler Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif

olarak Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'umuz, ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli bir yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Bugün burada Trabzonspor'umuzun hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara karşı son uyarımızı yapacağız.' diye konuştu.