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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Sarri sürprizi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Sarri sürprizi
27 Şubat 2021 Cumartesi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sarı lacivertli takımın hocası Erol Bulut için kader sınavı niteliğinde... Olumsuz bir sonuç alınması halinde Fenerbahçe'nin başına geçecek isim ise şimdiden belli oldu gibi...

<p>Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut için Trabzonspor sınavı kader niteliğinde...</p>
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Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut için Trabzonspor sınavı kader niteliğinde...

<p>Yenilgi halinde, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. </p>
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Yenilgi halinde, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

<p>Alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizio Sarri.</p>
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Alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizio Sarri.

<p>İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.</p>
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İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.

<p>Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.</p>
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Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.

<p>Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.</p>
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Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

<p>Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. </p>
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Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı.

<p>Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.</p>
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Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.

<p>Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. </p>
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Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi.

<p>Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.


Fotomaç

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