Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte o sözler...
Ligin bitmesine fazlasıyla var fakat camiaları düşündüğümüzde, tamam mı devam mı maçıydı. Trabzonspor sezon başı kötüydü, 3 büyüklerin de 3'üne de evinde yenildi. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye yenildi. 9 puan yapar bu. 3 takımı 1-0 yenmiş olsa, lider olma şansı yüksekti.
Fenerbahçe maçı bence geçen hafta kazanmış. Kazanmaya yakın Fenerbahçe, yüzde 30 beraberlik yüzde 20 Trabzonspor'du. Altay'ın kurtardığı pozisyon yok, Fenerbahçe adına 6 net pozisyon söylerim.
Eleştirsek de Ali Koç'u, oyuncuları, teknik direktörü ve Emre Belözoğlu'nu kutlamak lazım. Kaybetse bu takım çıkar mı derdik. Müthiş eleştirdik, büyük baskı oldu. Bu baskı sonunda bu kadar sakin kalabilmek kolay değil.
Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri. Uzatma dakikaları 4-2 biterdi, karşılıklı pozisyonlar vardı.
Ne yöneticilerden, ne Emre Belözoğlu'ndan bir açıklama gelmezken, devam mı, tamam mı beklentileri arasında giderken kolay değildir. Devam edeceğim, kalacak... Erol hocayı yolladınız diyelim, B planı var mı? Kazanırsan moralleneceksin, burada kulübün davranış şeklini ben beğendim.
Kadro açıklandı, sol bekte Novak yok. Ozan yerine Mert Hakan. Enteresan tercih. Mert Hakan 1-2 pas hatası yaptı ama ilk yarıda oyunun hakimiyetinde etkiliydi.
Osayi çabuk, gittikçe hızlanıyor, süratli ama bir problemi var. Hep kucak kucağa. Çabuk oyuncu kucakta fazla kalmaz. Top rakipteyken pozisyon almaya başlaması lazım. Muhammed Mustafa gibi oynuyor, döndüğü zaman ise süratli gidiyor. Kendi özelliklerini iyi kullanmıyor. Beşiktaş'taki N'Koudou gibi.
ÇOK ŞAŞIRTTI
Gökhan beni çok şaşırttı. Bu kadar aradan sonra böyle. Saygı duyulacak bir oyuncu, vallahi kolay değil. Aylardır oynamayacaksın, karşısında Nwakaeme olacak, fizik olarak ayakta kalmaya çalışacaksın, beni olumlu yönde şaşırttı.
Bilemiyoruz Samandıra'yı, Kadıköy'ü, nedir psikoloji. Ya varız, ya yokuz demişler. Trabzonspor daha rahattı, bu maçı yenersek varız dediler. Abdülkadir Ömür dışında da şu anda olabilecek en iyi 11'i. Trabzonspor'un ideal 11'i çıktı.
Fenerbahçe bizi yanılttıysa, bu başarıdır. Hafta boyunca nasıl Erol hocayı eleştirdiysek, saygı göstereceğiz. Şu 1 haftada nasıl hazırladılarsa, öyle hazırlayacaklar. İlk 11'e müdahale gibi demiyorum, 'Ya Murat'ta biraz düşüş var' şeklinde istişare ile diyorum. Erol hoca ile devam edilsin anlamında da demiyorum.
Fenerbahçe'de ilk 5 oyuncu içindekiler Gustavo, İrfan Can, Sosa gibi oyuncular. Takımın iskeletinde önemli oyuncuların yok ama bir Sosa izledik. Çok eleştirildiği maçlarda bile beğendim ama bugün sakinliği ile vardı.
'TERK EDİLMİŞ OYUNCU SOSA DÖNDÜ, KİMSENİN HABERİ YOK'
Ozan Tufan kötü müydü, hayır. Yarın Mert Hakan oynamaz, Ozan oynar, işte bu. Fenerbahçe'de terk edilmiş oyuncu döndü, Sosa döndü, haberi yok herkesin. Mert Hakan, Ozan'ın önündeydi. Atletico, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor'un lider oyuncusunu kadroya almaya başladın. Şimdi Gustavo ile farklı olabilir. Bugün 88'de hücum yaptı. Sosa iyi futbolcu, iyi futbolcu kazanılması gereken oyuncudur.
Pelkas transferini kim yaptıysa tebrik ederim, tam bu ligin oyuncusu. Çabuk, yaratıcı. Deplasmanlarda 4 gol atmış, özgüven.
Beşiktaş 8'da 6, Galatasaray 8'de 8 yaptı. Trabzonspor 7'de 7 yaparken, diğerleri gibi değildi, çekirge misali gidiyordu. Bu da olağanüstü değil.