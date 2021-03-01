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Fenerbahçe bizi yanılttıysa, bu başarıdır. Hafta boyunca nasıl Erol hocayı eleştirdiysek, saygı göstereceğiz. Şu 1 haftada nasıl hazırladılarsa, öyle hazırlayacaklar. İlk 11'e müdahale gibi demiyorum, 'Ya Murat'ta biraz düşüş var' şeklinde istişare ile diyorum. Erol hoca ile devam edilsin anlamında da demiyorum.