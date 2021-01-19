Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar üstlendi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Antalyaspor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti.
Avcı, savunmada Hosseini’nin yerine Hugo’ya görev verdi. Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroda yer almadı.
HUGO ÜÇ MAÇ SONRA
Trabzonspor’da Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan, 19’uncu haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak forma şansı bulamayan Vitor Hugo, İttifak Holding Konyaspor müsabakasıyla birlikte üç maç aradan sonra formasına kavuştu.
BERAT KADRODA
Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Antalyaspor müsabakasında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği Berat, Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
PEREIRA ABDULLAH AVCI TARAFINDAN KADRODAN ÇIKARILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yedek kulübesine çekilen Trabzonspor’un kaptanı Joao Pereira, Konyaspor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı.
Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın Pereira’ya performansının yetersiz olduğunu söylediği, bunun üzerine de Pereira’nın tesislerden ayrılarak evine gittiği öğrenildi.
HOSSEINI’NIN MR’I ÇEKİLECEK
Trabzonspor’da son haftalarda düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan stoper oyuncusu Majid Hosseini, Konyaspor maçı öncesi sakatlandı.
Konyaspor maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve daha önce de bel problemleri nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoper, doktorun ‘MR çekilmesi gerek’ raporuyla maç kadrosundan çıkarıldı. Hosseini’nin durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.
SEHIC ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA SAKATLANDI
İttifak Holding Konyaspor’da Trabzonspor karşılaşması öncesi ısınma hareketlerine çıkan kaleci İbrahim Sehic, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sehiç’in yerine kalede Eray Birniçan forma giydi.
BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ
Bu arada ziyaretler için Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izledi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU
Trabzonspor’da 26’ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu.
FLAVIO GÖZYAŞLARINA DA HAKİM OLAMADI
Trabzonspor’da 27’nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna dahil olan ve 56’ncı dakikada golle buluşan Flavio, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.
Flavio, attığı golün ardından gözyaşlarına da hakim olamadı.
BAKER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan Baker, müsabakanın 81’inci dakikasında oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Baker 21’nci haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.