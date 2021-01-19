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BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ





Bu arada ziyaretler için Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izledi.