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Trabzonspor - Konyaspor maçında duygu dolu anlar! Gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor - Konyaspor maçında duygu dolu anlar! Gözyaşlarını tutamadı
19 Ocak 2021 Salı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi. Bordo mavili takımın Brezilyalı oyuncusu Flavio attığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 
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Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 

<p>Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar üstlendi.</p>
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Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar üstlendi.

<p>Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Antalyaspor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. </p>
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Antalyaspor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. 

<p>Avcı, savunmada Hosseini’nin yerine Hugo’ya görev verdi. Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroda yer almadı.</p>
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Avcı, savunmada Hosseini’nin yerine Hugo’ya görev verdi. Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroda yer almadı.

<p><b>HUGO ÜÇ MAÇ SONRA</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan, 19’uncu haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak forma şansı bulamayan Vitor Hugo, İttifak Holding Konyaspor müsabakasıyla birlikte üç maç aradan sonra formasına kavuştu.</p>
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HUGO ÜÇ MAÇ SONRA


Trabzonspor’da Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan, 19’uncu haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak forma şansı bulamayan Vitor Hugo, İttifak Holding Konyaspor müsabakasıyla birlikte üç maç aradan sonra formasına kavuştu.

<p><b>BERAT KADRODA</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. </p>
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BERAT KADRODA


Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. 

<p>Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Antalyaspor müsabakasında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği Berat, Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.</p>
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Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Antalyaspor müsabakasında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği Berat, Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

<p><b>PEREIRA ABDULLAH AVCI TARAFINDAN KADRODAN ÇIKARILDI</b></p><p><br></p><p>Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yedek kulübesine çekilen Trabzonspor’un kaptanı Joao Pereira, Konyaspor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı. </p>
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PEREIRA ABDULLAH AVCI TARAFINDAN KADRODAN ÇIKARILDI


Teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yedek kulübesine çekilen Trabzonspor’un kaptanı Joao Pereira, Konyaspor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı. 

Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve sergilediği performansla beğeni alan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından açıklanan kadroda kendisini yedek görünce bu durumu teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.
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Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve sergilediği performansla beğeni alan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından açıklanan kadroda kendisini yedek görünce bu durumu teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

<p>Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın Pereira’ya performansının yetersiz olduğunu söylediği, bunun üzerine de Pereira’nın tesislerden ayrılarak evine gittiği öğrenildi.</p>
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Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın Pereira’ya performansının yetersiz olduğunu söylediği, bunun üzerine de Pereira’nın tesislerden ayrılarak evine gittiği öğrenildi.

Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşımda bulunarak bu durumun ortaya çıkmasına sebep olurken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın teknik heyet ve yönetim kurulu arasında yapılacak olan görüşmeden sonra netlik kazanacağı kaydedildi.
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Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşımda bulunarak bu durumun ortaya çıkmasına sebep olurken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın teknik heyet ve yönetim kurulu arasında yapılacak olan görüşmeden sonra netlik kazanacağı kaydedildi.

Pereira daha önce takımdan ayrılma sinyalleri vermişti. Pereira’nın futbol yaşantısını oynayarak bitirme düşüncesinde olduğu ve kendisine kulüp baktığı da ifade edildi. Bu arada Pereira, karşılaşmayı da tribünden takip etti.
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Pereira daha önce takımdan ayrılma sinyalleri vermişti. Pereira’nın futbol yaşantısını oynayarak bitirme düşüncesinde olduğu ve kendisine kulüp baktığı da ifade edildi. Bu arada Pereira, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

<p><b>HOSSEINI’NIN MR’I ÇEKİLECEK</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da son haftalarda düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan stoper oyuncusu Majid Hosseini, Konyaspor maçı öncesi sakatlandı.</p>
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HOSSEINI’NIN MR’I ÇEKİLECEK


Trabzonspor’da son haftalarda düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan stoper oyuncusu Majid Hosseini, Konyaspor maçı öncesi sakatlandı.

<p>Konyaspor maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve daha önce de bel problemleri nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoper, doktorun ‘MR çekilmesi gerek’ raporuyla maç kadrosundan çıkarıldı. Hosseini’nin durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.</p>
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Konyaspor maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve daha önce de bel problemleri nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoper, doktorun ‘MR çekilmesi gerek’ raporuyla maç kadrosundan çıkarıldı. Hosseini’nin durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

<p><b>SEHIC ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA SAKATLANDI</b></p><p><br></p><p>İttifak Holding Konyaspor’da Trabzonspor karşılaşması öncesi ısınma hareketlerine çıkan kaleci İbrahim Sehic, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sehiç’in yerine kalede Eray Birniçan forma giydi.</p>
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SEHIC ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA SAKATLANDI


İttifak Holding Konyaspor’da Trabzonspor karşılaşması öncesi ısınma hareketlerine çıkan kaleci İbrahim Sehic, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sehiç’in yerine kalede Eray Birniçan forma giydi.

<p><b>BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ</b></p><p><br></p><p>Bu arada ziyaretler için Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izledi.</p>
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BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ


Bu arada ziyaretler için Trabzon’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Medical Park Stadı’na gelerek Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izledi.

<p><b>ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da 26’ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu.</p>
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ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU


Trabzonspor’da 26’ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu.

Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 
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Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 

<p><b>FLAVIO GÖZYAŞLARINA DA HAKİM OLAMADI</b><br></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da 27’nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna dahil olan ve 56’ncı dakikada golle buluşan Flavio, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti. </p>
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FLAVIO GÖZYAŞLARINA DA HAKİM OLAMADI


Trabzonspor’da 27’nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine oyuna dahil olan ve 56’ncı dakikada golle buluşan Flavio, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti. 

<p>Flavio, attığı golün ardından gözyaşlarına da hakim olamadı.</p>
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Flavio, attığı golün ardından gözyaşlarına da hakim olamadı.

<p><b>BAKER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan Baker, müsabakanın 81’inci dakikasında oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Baker 21’nci haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.</p>
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BAKER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ


Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan Baker, müsabakanın 81’inci dakikasında oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Baker 21’nci haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

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