Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi.
Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı.
Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tribünü önünde alan açması istendi.
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR YENİDEN SAHAYA DÖNDÜ
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular soyunma odasının ardından yeniden çıktığı sahada şampiyonluğu kutladı.
Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına giden teknik heyet ve futbolcular ardından stadyum içerisinde güvenlik önlemlerinin alınması ve taraftarların uzaklaştırılmasının ardından yeniden sahaya döndü.
Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri sahanın dört bir yanını çevirerek önlem aldı.
Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya başlarına taktıkları kasketleri ve üzerine 'İnadıyla şampiyon' yazılı tişörtlerle çıktı.
Tribünleri selamlayan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, taraftarları alkışladı.
Bu sırada bazı taraftarlar güvenlik görevlilerini aşarak sahaya girdi.
Kalabalığın arasında kalan bazı futbolcular zor anlar yaşadı.
Yönetim, teknik heyet ve futbolcular daha sonra yeniden soyunma odasına döndü.
Saha içerisinde oluşan izdihamda fenalaşan bazı taraftarlara sağlık görevlileri müdahale etti.
Trabzon'da 3 farklı noktada ise havai fişek gösterileri ile kutlama yapıldı.