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Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutladı! Taraftar sahaya indi, yeşil zemin kayboldu!

Trabzonspor şampiyonluğu böyle kutladı! Taraftar sahaya indi, yeşil zemin kayboldu!
1 Mayıs 2022 Pazar

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi! Maç sonunda sahaya inen taraftarlar yıllar sonra gelen şampiyonluğu kutladı.

<p>Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. </p>
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Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

<p>Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.</p>
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Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.

<p>Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi. </p>
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Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi.

<p>Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti. </p>
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Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

<p>Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.</p>
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Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

<p>Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı. </p>
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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı.

<p>Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.</p>
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Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.

<p><b>2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI</b></p><p><br></p><p>Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.</p>
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2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI


Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

<p>Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tribünü önünde alan açması istendi.</p>
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Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tribünü önünde alan açması istendi.

<p><b>TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR YENİDEN SAHAYA DÖNDÜ</b></p><p><br></p><p>Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular soyunma odasının ardından yeniden çıktığı sahada şampiyonluğu kutladı.</p>
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TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR YENİDEN SAHAYA DÖNDÜ


Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular soyunma odasının ardından yeniden çıktığı sahada şampiyonluğu kutladı.

<p>Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.</p>
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Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor.

<p>Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına giden teknik heyet ve futbolcular ardından stadyum içerisinde güvenlik önlemlerinin alınması ve taraftarların uzaklaştırılmasının ardından yeniden sahaya döndü.</p>
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Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına giden teknik heyet ve futbolcular ardından stadyum içerisinde güvenlik önlemlerinin alınması ve taraftarların uzaklaştırılmasının ardından yeniden sahaya döndü.

<p>Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri sahanın dört bir yanını çevirerek önlem aldı.</p>
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Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri sahanın dört bir yanını çevirerek önlem aldı.

<p>Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya başlarına taktıkları kasketleri ve üzerine 'İnadıyla şampiyon' yazılı tişörtlerle çıktı. </p>
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Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya başlarına taktıkları kasketleri ve üzerine 'İnadıyla şampiyon' yazılı tişörtlerle çıktı.

<p>Tribünleri selamlayan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, taraftarları alkışladı. </p>
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Tribünleri selamlayan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, taraftarları alkışladı.

<p>Bu sırada bazı taraftarlar güvenlik görevlilerini aşarak sahaya girdi. </p>
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Bu sırada bazı taraftarlar güvenlik görevlilerini aşarak sahaya girdi.

<p>Kalabalığın arasında kalan bazı futbolcular zor anlar yaşadı. </p>
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Kalabalığın arasında kalan bazı futbolcular zor anlar yaşadı.

<p>Yönetim, teknik heyet ve futbolcular daha sonra yeniden soyunma odasına döndü.</p>
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Yönetim, teknik heyet ve futbolcular daha sonra yeniden soyunma odasına döndü.

<p>Saha içerisinde oluşan izdihamda fenalaşan bazı taraftarlara sağlık görevlileri müdahale etti. </p>
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Saha içerisinde oluşan izdihamda fenalaşan bazı taraftarlara sağlık görevlileri müdahale etti.

<p>Trabzon'da 3 farklı noktada ise havai fişek gösterileri ile kutlama yapıldı. </p>
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Trabzon'da 3 farklı noktada ise havai fişek gösterileri ile kutlama yapıldı.

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