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Trabzonspor yeni hocasını buldu

Trabzonspor yeni hocasını buldu
22 Temmuz 2020 Çarşamba

Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor Yönetimi'nin, Başakşehir ve Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

<p>Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra iki teknik direktörü gündemine aldı.</p>
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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra iki teknik direktörü gündemine aldı.

<p>Bunlardan bir tanesi Abdullah Avcı, diğeri ise Kemal Özdeş'ti. </p>
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Bunlardan bir tanesi Abdullah Avcı, diğeri ise Kemal Özdeş'ti. 

<p>Bugün yapılan görüşmelerde bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı. </p>
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Bugün yapılan görüşmelerde bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı. 

<p>Trabzonspor yönetimi, deneyimli teknik adamla uzun vadeli bir proje konusunda uzlaştı. </p>
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Trabzonspor yönetimi, deneyimli teknik adamla uzun vadeli bir proje konusunda uzlaştı. 

<p>Sürekli başarı hedefini içeren proje konusunda uzlaşma sağlanırken, çalışma koşulları ve Avcı'nın ekibiyle ilgili detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor; ancak prensipte taraflar anlaşma sağladı. </p>
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Sürekli başarı hedefini içeren proje konusunda uzlaşma sağlanırken, çalışma koşulları ve Avcı'nın ekibiyle ilgili detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor; ancak prensipte taraflar anlaşma sağladı. 

<p>Anlaşmanın resmiyet kazanması için sezonun bitmesini beklenecek.</p><p><br></p><p>Ajansspor</p>
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Anlaşmanın resmiyet kazanması için sezonun bitmesini beklenecek.


Ajansspor

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