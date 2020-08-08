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Trabzonspor'da 6 transfer bitti! Sosa'nın kararı bekleniyor

Trabzonspor'da 6 transfer bitti! Sosa'nın kararı bekleniyor
08 Ağustos 2020 Cumartesi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor Yönetimi, 6 futbolcuyla şimdiden anlaşmaya vardı. Bordo mavili yönetim, sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın kararını bekliyor...

<p>Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, kadrosunu güçlendiriyor. </p>
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, kadrosunu güçlendiriyor. 

<p>Başta sol bek mevki olmak üzere stoper ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi. </p>
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Başta sol bek mevki olmak üzere stoper ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi. 

<p>Karadeniz ekibinin kadrosundaki önemli isimlere ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.</p>
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Karadeniz ekibinin kadrosundaki önemli isimlere ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

<p>Süper Lig'de geride kalan sezonun gol kralı Alexander Sörloth, takımın etkili ismi Caleb Ekuban ve milli kaleci Uğurcan Çakır'a herhangi bir resmi teklifin gelmediği belirtildi. </p>
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Süper Lig'de geride kalan sezonun gol kralı Alexander Sörloth, takımın etkili ismi Caleb Ekuban ve milli kaleci Uğurcan Çakır'a herhangi bir resmi teklifin gelmediği belirtildi. 

<p>Özellikle Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un ismi Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılsa da kulübe ve oyuncuların menajerlerine henüz resmi bir teklif ulaşmadı.<br></p>
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Özellikle Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un ismi Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılsa da kulübe ve oyuncuların menajerlerine henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

<p>Bordo mavili yönetim gelen teklifleri uygun görmesi durumunda hem oyuncuların ayrılmasına izin verecek hem de yerlerine transfer için yeni isimleri gündemine alacak.</p>
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Bordo mavili yönetim gelen teklifleri uygun görmesi durumunda hem oyuncuların ayrılmasına izin verecek hem de yerlerine transfer için yeni isimleri gündemine alacak.

<p><b>6 TRANSFER TAMAMLANDI</b></p><p><br></p><p>Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 transfer tamamlandı. </p>
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6 TRANSFER TAMAMLANDI


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 transfer tamamlandı. 

<p>Mevcut kadroya 8 transfer düşünen Karadeniz ekibi 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi.</p>
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Mevcut kadroya 8 transfer düşünen Karadeniz ekibi 6 oyuncuyla imza aşamasına geldi.

<p>Özellikle sol bek ve stoper mevkileri için çalışmalar yapılırken orta saha ile hücum hattına da alternatif arayışında olan bordo mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerine göre resmi imzaları attıracak.</p>
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Özellikle sol bek ve stoper mevkileri için çalışmalar yapılırken orta saha ile hücum hattına da alternatif arayışında olan bordo mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerine göre resmi imzaları attıracak.

<p><b>SOSA'NIN KARARI BEKLENİYOR</b></p><p><br></p><p>Diğer taraftan, Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncu Jose Sosa'nın kararını bekliyor.</p>
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SOSA'NIN KARARI BEKLENİYOR


Diğer taraftan, Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncu Jose Sosa'nın kararını bekliyor.

<p>Bordo mavili yönetim Sosa için teklifini sunarken gelecek yanıta göre hareket edecek. </p>
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Bordo mavili yönetim Sosa için teklifini sunarken gelecek yanıta göre hareket edecek. 

<p>Trabzonspor'da kalmak isteyen ancak yüksek maaş beklentisi olan Sosa şu an İbiza adasında tatilini sürdürüyor.</p>
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Trabzonspor'da kalmak isteyen ancak yüksek maaş beklentisi olan Sosa şu an İbiza adasında tatilini sürdürüyor.

<p>Deneyimli oyuncunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.</p>
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Deneyimli oyuncunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

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