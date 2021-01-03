Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2 golle mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ligde en puan toplayan 2. takım oldu.
Deneyimli teknik adamla 8 maçta 17 puan kazanan bordo mavilileri geçen takım, bu süreçte 18 puan toplayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı oldu.
Eddie Newton'un yerine tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor'da, yükseliş devam ediyor.
TRABZON, 2021'E GALİBİYETLE BAŞLADI
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve Ekuban attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Balkovec'ten geldi.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Dördüncü yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Bordo-mavililer gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken, Fatih Karagümrük deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı...
Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük filelerine gönderdiği golle Alexander Sörloth'u (24) geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor
formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu.
Fatih Karagümrük'ün evindeki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Fatih Karagümrük, 2020 yılında TFF 1. Lig ve Süper Lig'de ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak geçtiğimiz yılı yenilgisiz tamamlamıştı.
Trabzonspor, bu galibiyetle rakibinin 17 maçlık serisine de son verdi.
Nwkaeme ve Ekuban ligdeki 4. gollerini attı