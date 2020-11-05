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En büyük pürüz, sözleşme süresi... Avcı direkt 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor.