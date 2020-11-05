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Trabzonspor'da Abdullah Avcı için geri sayım başladı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı için geri sayım başladı
05 Kasım 2020 Perşembe

Yarına kadar teknik direktör işini çözmeyi hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer tecrübeli hocayla sözleşme süresi üzerinden detayları görüşüyor.

<p>Eddie Newton sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor’da gündem oldukça hareketli.</p>
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Eddie Newton sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor’da gündem oldukça hareketli.

<p>Bir yandan takım, Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan Başkan Ahmet Ağaoğlu hoca işini çözmeye çalışıyor.</p>
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Bir yandan takım, Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan Başkan Ahmet Ağaoğlu hoca işini çözmeye çalışıyor.

<p>Karadeniz ekibinde öncelikli hedef; Abdullah Avcı... </p>
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Karadeniz ekibinde öncelikli hedef; Abdullah Avcı... 

<p>Antalyaspor’un da çok istediği hatta şehre getirip, Fenerbahçe maçı öncesi görüşmelerde bulunduğu Avcı, Güney ekibiyle anlaşamadı.</p>
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Antalyaspor’un da çok istediği hatta şehre getirip, Fenerbahçe maçı öncesi görüşmelerde bulunduğu Avcı, Güney ekibiyle anlaşamadı.

<p>Nitekim Antalyaspor Yönetimi’nden bu konuyla ilgili resmi açıklama da yapıldı.</p>
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Nitekim Antalyaspor Yönetimi’nden bu konuyla ilgili resmi açıklama da yapıldı.

<p>Basın sözcüsü Murat Süğlün, “<b>Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık”</b> dedi.</p>
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Basın sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık” dedi.

<p><b>HOCA 3 YIL İSTİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Trabzonspor cephesine çevrildi. </p>
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HOCA 3 YIL İSTİYOR


Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Trabzonspor cephesine çevrildi. 

<p>Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. </p>
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Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. 

<p>En büyük pürüz, sözleşme süresi... Avcı direkt 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor. </p>
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En büyük pürüz, sözleşme süresi... Avcı direkt 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor. 

<p>Bu konunun aşılması halinde tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek. </p>
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Bu konunun aşılması halinde tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek. 

<p><b>DİĞER ADAYLAR GELMEYE HAZIR</b><br></p><p><br></p><p>Tamer Tuna ismi kesinlikle Trabzonspor Yönetimi’nin gündeminde yer almazken, Fatih Tekke için de henüz erken olduğu düşünülüyor.</p>
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DİĞER ADAYLAR GELMEYE HAZIR


Tamer Tuna ismi kesinlikle Trabzonspor Yönetimi’nin gündeminde yer almazken, Fatih Tekke için de henüz erken olduğu düşünülüyor.

<p>Avcı’nın şu anki alternatifleri Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Samet Aybaba.</p>
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Avcı’nın şu anki alternatifleri Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Samet Aybaba.

<p>Phaktakor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şota’nın Aralık sonunda kontratı bitiyor.</p>
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Phaktakor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şota’nın Aralık sonunda kontratı bitiyor.

<p>Diğer iki tecrübeli hoca Aybaba ile Akçay ise çağrılmaları halinde göreve gelmeye hazır.</p><p>Fanatik</p>
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Diğer iki tecrübeli hoca Aybaba ile Akçay ise çağrılmaları halinde göreve gelmeye hazır.

Fanatik

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