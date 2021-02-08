Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda önemli bulundu.
Abdullah Avcı, 'Bu bir organizasyon oyunu. Teknik heyet, başkan, yönetim kurulu, personel, şehrin bize verdiği enerji. Bunların hepsi o şehre hediye olsun. Trabzonspor, Türk futbolu için önemli bir camia.'
'Malatyaspor'un başında çok yetenekli bir hoca var. Önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bugün belki golden sonra baskı gördük ama Uğurcan'ın kurtardığı bir net pozisyon var onun dışında pozisyon yok. Takım halinde hareket edebiliyoruz.'
'Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Bu seri devam ettiği sürece, onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim'
'Ben maç maç bakıyorum, parçadan bütüne gidiyorum. Paket program değil, tek tek gideceğiz. Yarın Gaziantep maçı için antrenmanlara başlayacağız' ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un başında son beş lig maçını kazanan ve takımı 4.sıraya kadar taşıyan aynı zamanda da TFF Süper Kupa maçında Başakşehir'i geçip kulüp kariyerinin ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 15 lig maçında 36 puan topladı ve kariyerinin en iyi Süper Lig puan ortalamasına ulaştı.
'KARADENİZ'İN DALGALI DENİZİNE SEÇTİM' DEMİŞTİ...
Trabzonspor ile sözleşme imzalamadan önce adı Antalyaspor ile anılan ancak bordo-mavili takımı seçen Abdullah Avcı, basın toplantısında, 'Trabzonpor'un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım...
Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor'dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim' diyerek sözlerini tamamladı.
Abdullah Avcı maç başına 2,35 puan ortalaması ile en iyi puan ortalamasına ulaştı. Başakşehir ile şampiyonluk ve zirve yarışı kovalayan Abdullah Avcı, bu seviyelere ulaşamamıştı.
İşte sezon sezon Abdullah Avcı'nın ortalamaları:
2,35 - 2020/21 - Trabzonspor (15 maç)
1,67 - 2019/20 - Beşiktaş (18 maç)
1,97 - 2018/19 - Başakşehir (34 maç)
2,12 - 2017/18 - Başakşehir (34 maç)
2,15 - 2016/17 - Başakşehir (34 maç)
1,74 - 2015/16 - Başakşehir (34 maç)
1,74 - 2014/15 - Başakşehir (34 maç)