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'Bu yoğun süreçte bu maçları kazanmak kolay değil. Oyuncularım oyundan çıkmak istiyor. Karşımızda çok iyi bir enerji var. Bu seri devam ettiği sürece, onlar böyle devam ettiği sürece ben bu kasketi takmaya devam edeceğim'