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“DENİZ SONUNDA YARILDI, BİZE İÇİNDEN YÜRÜMEK KALDI”





Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesaplarından ise Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı’nın görsellerinin ve merhum sanatçı Tuncel Kurtiz’in seslendirdiği şiirin yer aldığı videoda “Duyuyor musun yeğen, sesin suyunu duyuyor musun? ‘Yapamam’ diyordun, ‘gücüm yetmez’ sanıyordun. ‘Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler’ diye korkuyordun. ‘İmkansız’ diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı” ifadeleri yer alırken, bu video ‘Suyun sesini duyuyor musun yeğen?’ başlığıyla servis edildi.