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Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor' ve 'Oley oley bize her yer Trabzon' yazıları da yer aldı.