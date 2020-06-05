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İNGİLTERE PREMİER LİG'DEKİ YABANCI KURALI NASIL?



Premier Lig'de yabancı yasağı bulunmuyor ancak AB pasaportuna sahip olmayan yabancı oyuncular için bazı kriterler söz konusu. Transfer edilen yabancı oyuncunun son 2 sezonda milli maçların kaçında oynadığı ve o ülkenin FIFA sıralamasında yeri önem arz ediyor.