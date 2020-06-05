Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yayınladı.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını söyledi.
Chelsea'nin şartlar oluştuğunda Uğurcan transferini tamamlayacağını söyleyen Lemi Çelik, 'Uğurcan Çakır'ı Chelsea istiyor.
30 milyon Euro bedeli gözden çıkardı. Chelsea, Trabzonspor'un istediği ücreti ödeme yönünde karar verecek
Şu anda Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda en istekli takım Chelsea' dedi.
Uğurcan Çakır, Premier Lig'de oynayabilir mi?
Lemi Çelik, Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de oynamayı sağlayacak kriterlere sahip olduğunu vurgularken, 'Uğurcan, Chelsea'de oynayabilir.
Çünkü Uğurcan Çakır, milli takım kadrosuna aktif olarak yer alıyor. Milli takımda yedek kalsa dahi, Premier Lig'de oynama kriterini karşılıyor' sözlerini kullandı.
CHELSEA İSTİKRAR ARIYOR
Çekyalı kaleci Petr Cech ile 2015 yılında yollarını ayırdıktan sonra kalede istikararı oluşturamayan Chelsea'de son olarak Kepa istenen performansı sergileyememişti.
Kepa içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonunda 33 maça çıkarken 43 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapattı.
İNGİLTERE PREMİER LİG'DEKİ YABANCI KURALI NASIL?
Premier Lig'de yabancı yasağı bulunmuyor ancak AB pasaportuna sahip olmayan yabancı oyuncular için bazı kriterler söz konusu. Transfer edilen yabancı oyuncunun son 2 sezonda milli maçların kaçında oynadığı ve o ülkenin FIFA sıralamasında yeri önem arz ediyor.