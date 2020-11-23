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  • Trabzonspor'un galibiyeti böyle yorumlandı: 'Avcı'dan sihirli dokunuş'

Trabzonspor'un galibiyeti böyle yorumlandı: 'Avcı'dan sihirli dokunuş'

Trabzonspor'un galibiyeti böyle yorumlandı: 'Avcı'dan sihirli dokunuş'
23 Kasım 2020 Pazartesi

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.

<p>2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8’inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti. </p>
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2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8’inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti. 

<p>Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.</p>
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Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

<p><b>YEREL GAZETELER: AV SEZONU BAŞLADI</b></p><p><br></p><p>Yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde ‘Av mevsimi başladı’ başlıklarına yer verdi. </p>
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YEREL GAZETELER: AV SEZONU BAŞLADI


Yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde ‘Av mevsimi başladı’ başlıklarına yer verdi. 

<p>İşte yerel gazetelerde yer alan başlık ve yorumlar...</p>
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İşte yerel gazetelerde yer alan başlık ve yorumlar...

<b>Kuzey Ekspres Gazetesi:</b> 'Av mevsimi başladı', 'Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi'
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Kuzey Ekspres Gazetesi: 'Av mevsimi başladı', 'Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi'

<p><b>Taka Gazetesi:</b> “Avcı’dan sihirli dokunuş!”, “Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı.” </p>
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Taka Gazetesi: “Avcı’dan sihirli dokunuş!”, “Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı.” 

<p><b>Karadeniz Gazetesi: </b>“Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti”, “Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor’u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı”</p>
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Karadeniz Gazetesi: “Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti”, “Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor’u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı”

<p><b>Sonnokta Gazetesi: </b>“Yağmur adam”, “Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor’u ipten aldı.”</p>
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Sonnokta Gazetesi: “Yağmur adam”, “Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor’u ipten aldı.”

<p><b>Günebakış Gazetesi:</b> “Hayata dönüş” </p>
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Günebakış Gazetesi: “Hayata dönüş” 

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