2 / 10



Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.