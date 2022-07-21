İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,6787
  • EURO
    18,0266
  • ALTIN
    956.069
  • BIST100
    2524.06

Trabzonspor'un stadı sil baştan yenilendi! İşte son hali...

Trabzonspor'un stadı sil baştan yenilendi! İşte son hali...
21 Temmuz 2022 Perşembe

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında hasar gören Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yenilenirken, yeniden modernize edildi.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nda zemin onarım çalışmaları son aşamaya geldi. <br></p>
1
/
10

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nda zemin onarım çalışmaları son aşamaya geldi.

<p>Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler yenilendi.</p>
2
/
10

Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler yenilendi.

<p>Kale direklerinin bağlı olduğu beton zeminin de hasar aldığı stadyum adeta sil baştan yeniden modernize edildi.</p>
3
/
10

Kale direklerinin bağlı olduğu beton zeminin de hasar aldığı stadyum adeta sil baştan yeniden modernize edildi.

<p>Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarıyla zemindeki teknolojiler yenilendi. </p>
4
/
10

Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarıyla zemindeki teknolojiler yenilendi.

<p>Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi.</p>
5
/
10

Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi.

<p>Taraftarların ve loca sahiplerinin de daha rahat maç izlemelerini sağlayacak fiziki değişimlerinde yapıldığı stadyum yeni sezona hazırlanıyor.</p>
6
/
10

Taraftarların ve loca sahiplerinin de daha rahat maç izlemelerini sağlayacak fiziki değişimlerinde yapıldığı stadyum yeni sezona hazırlanıyor.

<p>Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor'un stadyum yenileme çalışmalarını UEFA'nın da yakından takip ettiği öğrenildi.</p>
7
/
10

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor'un stadyum yenileme çalışmalarını UEFA'nın da yakından takip ettiği öğrenildi.

8
/
10

9
/
10

10
/
10

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.