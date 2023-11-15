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'GÜZEL BİR HAVA YAKALANDI'





'Taraftar 1. kişidir her zaman. Onu da bu maçta gösterdiler. Oyuncular gergin, bir karamsarlık vardı. Bu maçta çok güzel bir hava yakalandı. Herkes istekli ve arzuluydu. Bir antrenmana çıktık oda ter antremanıydı. Oyuncularımın isteğinden çok memnunum. Maçta beklediğimin üstünde performans gösteren arkadaşlar oldu. Maçın sonuna doğru biraz baskı yedik. O da eski maçlardaki psikolojiden dolayı oldu. Maçı beklerken bile heyecanlısın. Heyecan olmazsa hiçbir şey olmaz. 'bana tribünden seni çağırıyorlar dediler. Ayıp olur diye ilk başta çıkmadım. Eski günlerim geldi aklıma.'