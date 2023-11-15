Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, S Sport'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
'TEKRAR GELMEK BÜYÜK MUTLULUK'
'Beşiktaş'ta çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Tekrar aynı yere gelmek ve çalışmak büyük mutluluk. Bu taraftarla çok maçlar kazandık. Onlarla tekrar bütünleşmek de önemli. İlk maçı da kazanmamız çok güzel oldu. Maçtan önce taraftarın gösterdiği sevgi eski günleri hatırlattı bana.'
'GÜZEL BİR HAVA YAKALANDI'
'Taraftar 1. kişidir her zaman. Onu da bu maçta gösterdiler. Oyuncular gergin, bir karamsarlık vardı. Bu maçta çok güzel bir hava yakalandı. Herkes istekli ve arzuluydu. Bir antrenmana çıktık oda ter antremanıydı. Oyuncularımın isteğinden çok memnunum. Maçta beklediğimin üstünde performans gösteren arkadaşlar oldu. Maçın sonuna doğru biraz baskı yedik. O da eski maçlardaki psikolojiden dolayı oldu. Maçı beklerken bile heyecanlısın. Heyecan olmazsa hiçbir şey olmaz. 'bana tribünden seni çağırıyorlar dediler. Ayıp olur diye ilk başta çıkmadım. Eski günlerim geldi aklıma.'
'1 MAÇ BİLE OLSA GELİRİM'
'Aidiyetlerin sürdürülmesi gerekiyor. Beşiktaş günlerimi unutmam mümkün değil. Buraya çok şey borçluyum. Bana senin süren 4-5 maç falan diyorlar. Ben 1 maç bile olsa gelirim dedim. Beni layık görüyorlarsa seve seve gelirim dedim. Benim için süre önemli değil.'
'TÜRKİYE'YE PUAN KAZANDIRMAMIZ LAZIM'
'Bizim maç kazanmamız, seri yapmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz bu. Konsantre olmamız gerekiyor ama çok geç geldim. Biraz daha erken gelseydim daha başka olurdu. Bir de çok fazla sakat oyunccumuz var. Avrupa maçlarımız var, hedefimiz olmasa da Türkiye'ye puan kazandırmamız lazım. Sivas'ta da çok puan kazandırdık. Bizim için önemli 2 maç. Lyon'la Avrupa maçı oynadık Denizli döneminde. Bana o zaman takımın önemli isimleirni götürmeyelim dediler. Gittik deplasmanda Lyon'u yendik. Yapabiliriz, Türkiye'nın puana ihtiyacı var.'
'BEŞİKTAŞ HER ZAMAN YUKARI OYNAR'
'Başkan adaylarıyla konuştum. Güzel bir yarış olacaktır. Kim kazanırsa kutlayacağız. Konuşmamız da gerekiyor. Oyuncular ve takımla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Ne derlerse iki arkadaş için her şeyi yaptık. İnşallah hayırlısı olur. Başkan istifa edebilir, hoca istifa edebilir ama ne olursa olsun Beşiktaş her zaman yukarı oynar.'
'TRANSFERE KARAR VERMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Transfer listeniz hazır mı?
'Ben oraya gittiğimde para bile konuşmadım. Bizim liste yapmamız için kadroyu görmemiz gerekiyor. Biraz zaman lazım. Yüzeysel olarak seyretsek de kaynaşmamız lazım. Devreye kadar telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda transfere karar vermek mümkün değil.'
ZAYNUTDINOV, GHEZZAL
'Takımda bir arkadaşlık havası olması lazım. Zaynutdinov için çok korktuk. Benim önümde oldu. Gözleri hep kan doldu. Ghezzal sakatlandı, içerde çok üzüldüm. Çok ağlıyordu içeride. Bir bağlılık vardı orada. Tüm arkadaşları ona sarılıp, oynamaması için ikna etti. İnsanlar da bilerek bıraktı, oynamadı zannediyor.'
'İKİSİ DE İYİ DURUMA GELECEK'
'Rebic ile konuştum, kendisinin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Rosier ile de konuştum. Bu maçlarda çok iyi oynamaları gerekiyor. Bana göre ikisi de çok iyi duruma gelecekler. Son maçta herkes her şeyini verdi. Beşiktaş için bu sene yapmadıkları şeyi yaptılar. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gittiler. Bu oynadığınız oyun sizin oyun değil diye konuştuk.'
'CENK VE ABOU MİLLİ ARA SONRASI'
'Bizim şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. 10 tane sakat futbolcularımız var. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcu dışında herkes yetişecek. En az 6-7 tane futbolcumuz yetişecek. Cenk ve Aboubakar büyük ihtimalle Milli ara sonrası yetişecek.'
'AYAĞIM AĞRIYOR DEDİ'
'Aboubakar'a hazır mısın dedim? Yok ayağım ağrıyor dedi. Başka da bir şey konuşmadım.'
'ŞU AN LİGE BAKMAMIZ GEREK'
'Bizim şu anda lige bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına çıkacağız, ardından Ankaragücü ile oynayacağız. Yeni geldiğimiz için bize zaman lazım. Bir an önce işimizi halletmemiz gerekiyor. Yarından itibaren antrenmanlara başlıyoruz. Pazar günü de hazırlık maçı oynayacağız. Maç eksiği bulunan oyuncuları oynatacağız. Arkasından beli bir maç daha oynayacağız.'
AFRİKA KUPASI
'Önümüzde bir Afrika Kupası var. Beşiktaş en fazla oyuncu verecek takım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.'
'HER ŞEYİ HARİKA YAPTILAR'
'Bu kadro ile kafamdaki oyunu oynayabiliriz ama arkadaşların kendi kapasitesine gelmesi lazım. Hiçbir şeyden etkilenmeden, pes etmeden, bırakmadan devam etmeliyiz. Arkadaşlarımızı maça hazırlamak dışında sorunlarla ilgilenmedik. Necip çok iyi bir kaptan. Bütünleşmeleri Başakşehir maçında mükemmeldi. Kendi aralarında yaptıkları konuşmaları duydum. Her anlamda harika bir durumdalar. Taraftar için oynamamız gerekiyor dedik. Bu süreçte her şeyi harika yaptılar.'
'BURADA TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK'
'İşimiz zor ama hiçbir zaman kaçmadım. Beşiktaş benim için ayrı. Burada tek hedef şampiyonluk olur.'
'BURAK YILMAZ SAKİN OLMALIYDI'
'Burak Yılmaz'a bir şey söyleyemem. Yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi. Onu Trabzon'a gönderen benim. Şenol hoca aradı 'hemen alın' dedim. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir. O da yıllarca futbol oynadı. Ne olursa olsun tecrübe kazanmak gerekiyor.'
'OYUNCUYA KIZARSAN DAHA KÖTÜ OLUR'
'Devre arası en tehlikeli bir zamandır. Sen mağlup ken oyuncuya kızarsan daha kötü olur. Futbol 3 ihtimaldir. Mağlup da olabilirsin. Her maçı kazansan olmaz. Devre arası olumsuzlukları telafi etme zamanıdır. Eğer liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır.''Devre arası en tehlikeli bir zamandır. Sen mağlup ken oyuncuya kızarsan daha kötü olur. Futbol 3 ihtimaldir. Mağlup da olabilirsin. Her maçı kazansan olmaz. Devre arası olumsuzlukları telafi etme zamanıdır. Eğer liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır.'
'HEDEFİMİZ BİTMİŞ DEĞİL'
Şampiyonluk şansınız sizce ne?
'Zor da olsa hedefimiz var bizim. Hiçbir şey bitmiş değil. Alacağımız 3-4 galibiyetle çok çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Şu anda dua ediyorum tüm sakat futbolcularımız dönsün diye. Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bizim bütün amacımız bu maçları kazanmak. Fenerbahçe, Galatasaray bizden çok üstteler deyip ligi bırakmak mümkün değil. Beni korkutan tek şey sakatlıklar.'
'3 MAÇI İYİ BİTİRMEMİZ GEREK'
'Yapacağımız tek şey devre arasına kadar iyi gitmek. Gereksiz oyuncu değil, ihtiyacımız olanı almamız lazım. En önemli şey bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz lazım. Taraftarın desteği bizim için önemli. Takımıma çok güveniyorum. Özellikle şu maçtan sonra daha da güvenim arttı.'
'ERKEN GELSEYDİM DAHA İYİ OLURDU'
'Daha erken gelseydim biraz daha iyi olabilirdi. Evde oturuyordum, başkan aradı ve durumu anlattı. Parayı sordu, ne istiyorsanız onu yapın dedim.'
'ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM'
'Beşiktaş ile futbolcuyken şampiyon olduk. Şimdi de antrenör olarak bunu başarmak istiyorum.'