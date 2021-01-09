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Transferde Pato bombası! Süper Lig'e geliyor

Transferde Pato bombası! Süper Lig'e geliyor
09 Ocak 2021 Cumartesi

Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Kırmızı siyahlılar. dünyaca ünlü forvet Alexandre Pato ile temas kurdu.

<p>Gaziantep FK, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı.</p>
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Gaziantep FK, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı.

<p>Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. </p>
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Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 

<p>Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.</p>
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Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.

<p><b>BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI</b></p><p><br></p><p>Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı.</p>
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BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI


Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı.

<p>Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti.</p>
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Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti.

<p>Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.


Fotomaç

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