1. Pep Guardiola
Son Kulübü: Manchester City
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3
Futbolcu Sayısı: 78
Toplam Harcama: 2.04 milyar
2. José Mourinho
Son Kulübü: Roma
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9
Futbolcu Sayısı: 118
Carlo Ancelotti
Son Kulübü: Real Madrid
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9
Futbolcu Sayısı: 108
Toplam Harcama: 1.69 milyar
Massimiliano Allegri
Son Kulübü: Juventus
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3
Futbolcu Sayısı: 113
Toplam Harcama: 1.4 milyar
Diego Simeone
Son Kulübü: Atletico Madrid
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7
Futbolcu Sayısı: 82
Toplam Harcama: 1.21 milyar
Manuel Pellegrini
Son Kulübü: Real Betis
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 11
Futbolcu Sayısı: 96
Toplam Harcama: 1.20 milyar
Thomas Tuchel
Son Kulübü: Bayern Münih
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 5
Futbolcu Sayısı: 71
Toplam Harcama: 1.19 milyar
Antonio Conte
Son Kulübü: Kulupsüz
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7
Futbolcu Sayısı: 93
Toplam Harcama: 1.17 milyar
Mauricio Pochettino
Son Kulübü: Chelsea
Çalıştırdığı Takım Sayısı:5
Futbolcu Sayısı: 57
Toplam Harcama: 1.15 milyar
Jürgen Klopp
Son Kulübü: Liverpool
Çalıştırdığı Takım Sayısı: 4
Futbolcu Sayısı: 85
Toplam Harcama: 1.13 milyar