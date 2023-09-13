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Transfere en çok onlar harcadı! İşte o teknik direktörler...

Transfere en çok onlar harcadı! İşte o teknik direktörler...
13 Eylül 2023 Çarşamba

Günümüzde teknik direktörler istedikleri oyuncuları takımlarına katmak için oldukça büyük paraları gözden çıkarıyor. Ancak bazı isimler var ki bu işi oldukça abartmış durumda. İşte bonservis ücretlerine en çok para harcayan o teknik direktörler...

<p>1. Pep Guardiola</p><p>Son Kulübü: Manchester City</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3</p><p>Futbolcu Sayısı: 78</p><p>Toplam Harcama: 2.04 milyar </p>
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1. Pep Guardiola

Son Kulübü: Manchester City

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3

Futbolcu Sayısı: 78

Toplam Harcama: 2.04 milyar

<p>2. José Mourinho</p><p>Son Kulübü: Roma</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9</p><p>Futbolcu Sayısı: 118</p><p class='>Toplam Harcama: 1.86 milyar</p>
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2. José Mourinho

Son Kulübü: Roma

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9

Futbolcu Sayısı: 118

<p>Carlo Ancelotti</p><p>Son Kulübü: Real Madrid</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9</p><p>Futbolcu Sayısı: 108 </p><p>Toplam Harcama: 1.69 milyar</p>
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Carlo Ancelotti

Son Kulübü: Real Madrid

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 9

Futbolcu Sayısı: 108

Toplam Harcama: 1.69 milyar

<p>Massimiliano Allegri</p><p>Son Kulübü: Juventus</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3</p><p>Futbolcu Sayısı: 113</p><p>Toplam Harcama: 1.4 milyar</p>
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Massimiliano Allegri

Son Kulübü: Juventus

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 3

Futbolcu Sayısı: 113

Toplam Harcama: 1.4 milyar

<p>Diego Simeone</p><p>Son Kulübü: Atletico Madrid</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7</p><p>Futbolcu Sayısı: 82 </p><p>Toplam Harcama: 1.21 milyar</p>
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Diego Simeone

Son Kulübü: Atletico Madrid

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7

Futbolcu Sayısı: 82

Toplam Harcama: 1.21 milyar

<p>Manuel Pellegrini</p><p>Son Kulübü: Real Betis</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 11</p><p>Futbolcu Sayısı: 96</p><p>Toplam Harcama: 1.20 milyar</p>
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Manuel Pellegrini

Son Kulübü: Real Betis

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 11

Futbolcu Sayısı: 96

Toplam Harcama: 1.20 milyar

<p>Thomas Tuchel</p><p>Son Kulübü: Bayern Münih</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 5</p><p>Futbolcu Sayısı: 71</p><p>Toplam Harcama: 1.19 milyar</p>
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Thomas Tuchel

Son Kulübü: Bayern Münih

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 5

Futbolcu Sayısı: 71

Toplam Harcama: 1.19 milyar

<p>Antonio Conte</p><p>Son Kulübü: Kulupsüz</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7</p><p>Futbolcu Sayısı: 93 </p><p>Toplam Harcama: 1.17 milyar</p>
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Antonio Conte

Son Kulübü: Kulupsüz

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 7

Futbolcu Sayısı: 93

Toplam Harcama: 1.17 milyar

<p>Mauricio Pochettino</p><p>Son Kulübü: Chelsea</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı:5</p><p>Futbolcu Sayısı: 57</p><p>Toplam Harcama: 1.15 milyar</p>
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Mauricio Pochettino

Son Kulübü: Chelsea

Çalıştırdığı Takım Sayısı:5

Futbolcu Sayısı: 57

Toplam Harcama: 1.15 milyar

<p>Jürgen Klopp</p><p>Son Kulübü: Liverpool</p><p>Çalıştırdığı Takım Sayısı: 4</p><p>Futbolcu Sayısı: 85</p><p>Toplam Harcama:<span > 1.13 milyar</span></p>
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Jürgen Klopp

Son Kulübü: Liverpool

Çalıştırdığı Takım Sayısı: 4

Futbolcu Sayısı: 85

Toplam Harcama: 1.13 milyar
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