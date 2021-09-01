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Transferi neden yattı? İşte Mostafa Mohamed gerçeği

Transferi neden yattı? İşte Mostafa Mohamed gerçeği
1 Eylül 2021 Çarşamba

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son anda yattı... Peki Galatasaray - Zamalek - Bordeaux üçgeninde neler yaşandı? İşte detaylar...

<p>Özel hayatı nedeniyle <b>Galatasaray</b>'da şimşekleri üzerine çeken ve sezon başında formsuz olması nedeniyle formasını da kaybeden <b>Mostafa Mohamed</b>, sürpriz şekilde <b>Bordeaux</b>'nun kapısından döndü.</p>
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Özel hayatı nedeniyle Galatasaray'da şimşekleri üzerine çeken ve sezon başında formsuz olması nedeniyle formasını da kaybeden Mostafa Mohamed, sürpriz şekilde Bordeaux'nun kapısından döndü.

<p>Bordeaux Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eden <b>Galatasaray</b>, <b>Zamalek </b>ile anlaşamadı.</p>
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Bordeaux Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eden Galatasaray, Zamalek ile anlaşamadı.

<p>Böylece Mohamed'in imza atma isteği de yarım kaldı. Galatasaray,<b> 4 milyon dolar </b>karşılığında opsiyon maddesini kullanıp Mohamed'in bonservisini Mısır ekibinden alacaktı.</p>
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Böylece Mohamed'in imza atma isteği de yarım kaldı. Galatasaray, 4 milyon dolar karşılığında opsiyon maddesini kullanıp Mohamed'in bonservisini Mısır ekibinden alacaktı.

<p>Ancak <b>Zamalek bu parayı peşin şekilde Galatasaray'dan istedi</b>. Sarı kırmızılılar ise vadeli olarak ödeyebileceğini iletti. </p>
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Ancak Zamalek bu parayı peşin şekilde Galatasaray'dan istedi. Sarı kırmızılılar ise vadeli olarak ödeyebileceğini iletti.

<p>Ve opsiyon maddesi ile ödeme koşulları ile alakalı<b> Zamalek'in zorluk çıkarması üzerine transfer gerçekleşmedi.</b></p>
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Ve opsiyon maddesi ile ödeme koşulları ile alakalı Zamalek'in zorluk çıkarması üzerine transfer gerçekleşmedi.

<p>Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmıştı.</p>
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Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmıştı.

<p>İlk maçında Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü atan Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 17 resmi karşılaşmada toplam 9 gol, 1 asist üretmişti. </p>
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İlk maçında Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü atan Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 17 resmi karşılaşmada toplam 9 gol, 1 asist üretmişti.

<p>İlk sezonunda umut vadeden bir grafik çizen <b>Mısırlı futbolcunun gözden düşmesine yol açan olay ise özel hayatı oldu.</b></p>
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İlk sezonunda umut vadeden bir grafik çizen Mısırlı futbolcunun gözden düşmesine yol açan olay ise özel hayatı oldu.

<p><b>Eşini ve ailesini Mısır'da bırakarak İstanbul'da tek başına yaşayan Mohamed,</b> geçtiğimiz sezonun final haftalarından itibaren özel yaşamına dikkat etmediği için eleştiriler almıştı.</p>
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Eşini ve ailesini Mısır'da bırakarak İstanbul'da tek başına yaşayan Mohamed, geçtiğimiz sezonun final haftalarından itibaren özel yaşamına dikkat etmediği için eleştiriler almıştı.

<p>Teknik direktör Fatih Terim de bu sezon maçların çoğunda Diagne'yi ilk 11'e alıp, Mohamed'i yedek oturtmuştu. Mısırlı bunun üzerine gitmek istemişti.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Teknik direktör Fatih Terim de bu sezon maçların çoğunda Diagne'yi ilk 11'e alıp, Mohamed'i yedek oturtmuştu. Mısırlı bunun üzerine gitmek istemişti.


Hürriyet

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