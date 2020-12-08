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  • Transferin bir numaralı hedefi! Ali Akman fırtınası, yine başardı...

Transferin bir numaralı hedefi! Ali Akman fırtınası, yine başardı...

Transferin bir numaralı hedefi! Ali Akman fırtınası, yine başardı...
08 Aralık 2020 Salı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maça genç yıldız adayı Ali Akman damga vurdu.

<p>TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı</p>
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TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı

<p>TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.</p>
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TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

<p>Ali Akman sergilediği performans sonrası transfer haberlerinin öznesi olacak gibi..</p>
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Ali Akman sergilediği performans sonrası transfer haberlerinin öznesi olacak gibi..

<p>Mücadelenin 52. dakikasında Özer’in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. </p>
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Mücadelenin 52. dakikasında Özer’in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

<p>Gol orucunu da bozan genç futbolcu böylece yükselen performansına devam etmiş oldu.</p>
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Gol orucunu da bozan genç futbolcu böylece yükselen performansına devam etmiş oldu.

<p>Attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Ali Akman'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ila anılıyor.</p>
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Attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Ali Akman'ın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ila anılıyor.

<p>Alınan bu sonucun ardından Bursaspor puanını 17'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 12 puanla 15. basamakta kaldı.</p>
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Alınan bu sonucun ardından Bursaspor puanını 17'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 12 puanla 15. basamakta kaldı.

<p><b>ALİ AKMAN ATMAYA DEVAM EDİYOR</b></p>
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ALİ AKMAN ATMAYA DEVAM EDİYOR

<p>Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Ali Akman, 4 maçlık suskunluğunu bozdu ve Bandırmaspor ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.</p>
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Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Ali Akman, 4 maçlık suskunluğunu bozdu ve Bandırmaspor ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

<p>13 resmi maça 8 gol ve 3 asist sığdıran Ali Akman'ın ismi Avrupa'da Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih ile anılıyordu.</p>
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13 resmi maça 8 gol ve 3 asist sığdıran Ali Akman'ın ismi Avrupa'da Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih ile anılıyordu.

<p>11'ler: Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)</p>
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11'ler: Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)

<p>Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun</p>
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Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun

<p>Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)</p>
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Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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