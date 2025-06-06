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Tüm Türkiye'de bayram coşkusu

Tüm Türkiye'de bayram coşkusu
6 Haziran 2025 Cuma

Tüm Türkiye Kurban Bayramı'nı coşku ile kutluyor. Milyonlarca kişi bayram namazı için saf tutarken camilerde büyük kalabalık yaşandı.

<p>Kurban Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor.</p>
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Kurban Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor.

<p>Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.</p>
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Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

<p>Camilerde vaazların ardından bayram namazı kılındı. </p>
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Camilerde vaazların ardından bayram namazı kılındı.

<p>Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. </p>
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Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi.

<p>Hutbede, 'Kurban; paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz, 'Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan, yalnızca sizin takvanızdır' buyurmaktadır. </p>
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Hutbede, 'Kurban; paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz, 'Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan, yalnızca sizin takvanızdır' buyurmaktadır.

<p>O halde, İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere sevgi ve muhabbet taşıyalım' ifadelerine yer verilerek paylaşmanın önemine değinildi.</p>
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O halde, İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere sevgi ve muhabbet taşıyalım' ifadelerine yer verilerek paylaşmanın önemine değinildi.

<p>Ayrıca kurban kesimiyle ilgili olarak da 'Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim, hoş olmayan görüntülerle kimseye rahatsızlık vermeyelim' diye ifade edildi.</p>
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Ayrıca kurban kesimiyle ilgili olarak da 'Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim, hoş olmayan görüntülerle kimseye rahatsızlık vermeyelim' diye ifade edildi.

<p>Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.</p>
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Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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