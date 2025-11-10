İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2363
  • EURO
    48,8114
  • ALTIN
    5534.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu
10 Kasım 2025 Pazartesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında anıldı. Ülkenin dört bir köşesinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

1
/
76

2
/
76

3
/
76

4
/
76

5
/
76

6
/
76

7
/
76

8
/
76

9
/
76

10
/
76

11
/
76

12
/
76

13
/
76

14
/
76

15
/
76

16
/
76

17
/
76

18
/
76

19
/
76

20
/
76

21
/
76

22
/
76

23
/
76

24
/
76

25
/
76

26
/
76

27
/
76

28
/
76

29
/
76

30
/
76

31
/
76

32
/
76

33
/
76

34
/
76

35
/
76

36
/
76

37
/
76

38
/
76

39
/
76

40
/
76

41
/
76

42
/
76

43
/
76

44
/
76

45
/
76

46
/
76

47
/
76

48
/
76

49
/
76

50
/
76

51
/
76

52
/
76

53
/
76

54
/
76

55
/
76

56
/
76

57
/
76

58
/
76

59
/
76

60
/
76

61
/
76

62
/
76

63
/
76

64
/
76

65
/
76

66
/
76

67
/
76

68
/
76

69
/
76

70
/
76

71
/
76

72
/
76

73
/
76

74
/
76

75
/
76

76
/
76

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.