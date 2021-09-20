12 / 13



'Geçen hafta içi Sergen hoca ile bir yemek yedik, sohbet etme imkanımız da oldu. Dedim 'Ne oynadı Batshuayi, çok hazır gelmiş, ligimize de çok uygun' dedim ve hatta 'Neden bu kadar santrfor arıyorken, niye Fenerbahçe Batshuayi'yi almadı' diye sordum, 'Orada da biz devreye girdik' diye kendi üslubuyla cevap verdi, 'Bizim de ikna edecek metotlarımız var' dedi. Oyuncular da devreye girdi.'