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Nehir kenarına gelenlerin hem nehre hem de etrafına çöp attığını anlatan Tanrıverdi, 'Bu alanı gezin bir çöp konteyneri yok. Bilinçli vatandaş çarşıya kadar çöpünü götürüyor. Çok basit yöntemler var belediye görevlileri burayı temizliyor ancak çöp konteynırı da konulmalı. Geçenlerde nehre koltuk atmışlar hayretler içinde kaldım. Nehir cam şişelerle dolu, şişeler doğada 1000 yıl sonra kayboluyor. O yüzden bir vatandaş olarak bu durumdan dolayı üzülüyorum. Ne kadar kirli olduğunu sizler de görüyorsunuz.' diye konuştu.