Tunuslular, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurmasını protesto ediyor.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar atıyor.
Daha önce Tunus Halk Meclisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ertelenmesi protesto edilmişti.
Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırıyor.
İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınanıyor.
Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açılıyor.
Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Tunus'ta da aralıksız devam ediyor.
Tunus halkı bağımsız ve özgür Filistin devleti için dünyaya çağrıda bulunuyor.
Tunus'ta düzenlenen gösterilere binlerce insan katılmayı sürdürüyor.