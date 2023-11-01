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Tunus'ta Filistin'e destek gösterileri aralıksız sürüyor

Tunus'ta Filistin'e destek gösterileri aralıksız sürüyor
1 Kasım 2023 Çarşamba

Tunuslular, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırıları protesto etti. Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir arya gelen göstericiler, Filistin ve Tunus bayrağı taşıdı.

<p>Tunuslular, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurmasını protesto ediyor.</p>
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Tunuslular, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nı vurmasını protesto ediyor.

<p>Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar atıyor.</p>
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar atıyor.

<p>Daha önce Tunus Halk Meclisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ertelenmesi protesto edilmişti.</p>
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Daha önce Tunus Halk Meclisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ertelenmesi protesto edilmişti.

<p>Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırıyor.</p>
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Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için bütün dünyaya adeta haykırıyor.

<p>İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınanıyor.</p>
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İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınanıyor.

<p>Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açılıyor.</p>
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Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açılıyor.

<p>Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Tunus'ta da aralıksız devam ediyor.</p>
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Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Tunus'ta da aralıksız devam ediyor.

<p>Tunus halkı bağımsız ve özgür Filistin devleti için dünyaya çağrıda bulunuyor.</p>
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Tunus halkı bağımsız ve özgür Filistin devleti için dünyaya çağrıda bulunuyor.

<p>Tunus'ta düzenlenen gösterilere binlerce insan katılmayı sürdürüyor.</p>
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Tunus'ta düzenlenen gösterilere binlerce insan katılmayı sürdürüyor.
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