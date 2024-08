7 / 10



DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı üç ön eleme maçında da topa rakibinden daha az sahip oldu (%45 vs Lugano, %46 vs Lugano ve %43 vs Lille) ve rakiplerinden daha düşük pas yüzdesinde kaldı.