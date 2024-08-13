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Tur yolunda zorlu mücadele! Fenerbahçe'nin rakibi Lille

Tur yolunda zorlu mücadele! Fenerbahçe'nin rakibi Lille
13 Ağustos 2024 Salı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında ilk maçta mağlup olduğu Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi öne çıkan istatistikleri derledik. İşte detaylar...

<p><b>EN ÇOK FRANSA EKİPLERİNE YENİLDİ</b></p><p>Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke Fransa (12). Fransız rakipleriyle oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi maçının altısını kaybeden sarı-lacivertliler, tek galibiyetini Temmuz 2016'da konuk ettiği Monaco'yu 2-1 mağlup ederek aldı.</p>
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EN ÇOK FRANSA EKİPLERİNE YENİLDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke Fransa (12). Fransız rakipleriyle oynadığı yedi Şampiyonlar Ligi maçının altısını kaybeden sarı-lacivertliler, tek galibiyetini Temmuz 2016'da konuk ettiği Monaco'yu 2-1 mağlup ederek aldı.

<p><b>LILLE, TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ</b></p><p>Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı beş Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmeyen Lille (2G 3B), iki dış saha karşılaşmasından da beraberlikle döndü (1-1 vs Trabzonspor & 1-1 vs Fenerbahçe).</p>
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LILLE, TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ

Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı beş Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmeyen Lille (2G 3B), iki dış saha karşılaşmasından da beraberlikle döndü (1-1 vs Trabzonspor & 1-1 vs Fenerbahçe).

<p><b>F.BAHÇE 1998/99'DA BAŞARDI</b></p><p>Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 33 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde yoluna devam edebilen Fenerbahçe, bunu 1998/99 UEFA Kupası ön eleme aşamasında Göteborg'a karşı başardı.</p>
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F.BAHÇE 1998/99'DA BAŞARDI

Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 33 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde yoluna devam edebilen Fenerbahçe, bunu 1998/99 UEFA Kupası ön eleme aşamasında Göteborg'a karşı başardı.

<p><b>6'DA 6</b></p><p>Lille, Avrupa kupaları tarihinde ön eleme aşamalarında ilk maçını kazandığı altı çift ayaklı eşleşmede de yoluna devam etti.</p>
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6'DA 6

Lille, Avrupa kupaları tarihinde ön eleme aşamalarında ilk maçını kazandığı altı çift ayaklı eşleşmede de yoluna devam etti.

<p><b>EN SON ARSENAL'E KARŞI</b></p><p>Bu turun ilk maçında Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin, iki mağlubiyetle elendiği son Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmesi 2013/14 sezonunda Arsenal karşısındaydı.</p>
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EN SON ARSENAL'E KARŞI

Bu turun ilk maçında Lille'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin, iki mağlubiyetle elendiği son Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmesi 2013/14 sezonunda Arsenal karşısındaydı.

<p><b>TEK MAĞLUBİYET ASTON VILLA'YA</b></p><p>Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçın sadece birini kaybeden Lille (8G 4B), tek mağlubiyetini geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde konuk olduğu Aston Villa'dan aldı.</p>
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TEK MAĞLUBİYET ASTON VILLA'YA

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçın sadece birini kaybeden Lille (8G 4B), tek mağlubiyetini geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde konuk olduğu Aston Villa'dan aldı.

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı üç ön eleme maçında da topa rakibinden daha az sahip oldu (%45 vs Lugano, %46 vs Lugano ve %43 vs Lille) ve rakiplerinden daha düşük pas yüzdesinde kaldı.</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı üç ön eleme maçında da topa rakibinden daha az sahip oldu (%45 vs Lugano, %46 vs Lugano ve %43 vs Lille) ve rakiplerinden daha düşük pas yüzdesinde kaldı.

<p><b>EN FAZLA GOL ATAN İRFAN CAN</b></p><p>İlk Avrupa kupası maçına çıktığı 2017/18'den bu yana bu turnuvalarda Türk takımları adına en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci (15). Gollerinin 10'unu Fenerbahçe adına kaydeden İrfan Can, sarı-lacivertli ekibin tarihinde Alex (15) ve Tuncay Şanlı'nın (12) ardından bu sayıya ulaşan üçüncü isim oldu.</p>
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EN FAZLA GOL ATAN İRFAN CAN

İlk Avrupa kupası maçına çıktığı 2017/18'den bu yana bu turnuvalarda Türk takımları adına en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci (15). Gollerinin 10'unu Fenerbahçe adına kaydeden İrfan Can, sarı-lacivertli ekibin tarihinde Alex (15) ve Tuncay Şanlı'nın (12) ardından bu sayıya ulaşan üçüncü isim oldu.

<p><b>SON 5 MAÇTA 3 GOL</b></p><p>Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçta üç gol atan Edon Zhegrova, bu eşleşmenin ilk maçında Lille'in galibiyet golünü kaydeden isimdi. Lille tarihinde çift ayaklı eleme turlarının her iki maçında da fileleri havalandıran son isim, 2009/10 Avrupa Ligi ön eleme aşamasında Stephane Dumont'du (vs Genk).</p>
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SON 5 MAÇTA 3 GOL

Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçta üç gol atan Edon Zhegrova, bu eşleşmenin ilk maçında Lille'in galibiyet golünü kaydeden isimdi. Lille tarihinde çift ayaklı eleme turlarının her iki maçında da fileleri havalandıran son isim, 2009/10 Avrupa Ligi ön eleme aşamasında Stephane Dumont'du (vs Genk).

<p><b>MOURINHO, İLK YENİLGİSİNİ ALDI</b></p><p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı sekizinci ön eleme maçındaki ilk yenilgisini bu eşleşmenin ilk ayağında Lille'e 2-1 mağlup olarak aldı (7G).</p>
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MOURINHO, İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı sekizinci ön eleme maçındaki ilk yenilgisini bu eşleşmenin ilk ayağında Lille'e 2-1 mağlup olarak aldı (7G).
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