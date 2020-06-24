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Türk askeri buldu: Dünya bunu konuşuyor

Türk askeri buldu: Dünya bunu konuşuyor
24 Haziran 2020 Çarşamba

Libya'da Türk özel kuvvetler askerlerinin tek tek ortaya çıkardığı görüntüyü bazı yabancı analistler 'Mükemmel video paylaşıldı' diyerek sosyal medya hesaplarına taşıdı.

<p>Libya'da düğümün çözüleceği Sirte'de gergin bekleyiş sürerken, bugün hem sahada hem de diplomasi alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.</p>
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Libya'da düğümün çözüleceği Sirte'de gergin bekleyiş sürerken, bugün hem sahada hem de diplomasi alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.

<p>İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin desteklediği, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümetle görüşmek üzere bugün Trablus'ta.</p>
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin desteklediği, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümetle görüşmek üzere bugün Trablus'ta.

<p>İtalyan basını, Di Maio'nun Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac, dışişleri ve içişleri bakanlarıyla bir araya gelceğini bildiriyor.<br></p>
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İtalyan basını, Di Maio'nun Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac, dışişleri ve içişleri bakanlarıyla bir araya gelceğini bildiriyor.

<p>Son altı ayda üçüncü kez Libya'ya giden konuk bakan, ayrıca, Trablus'un 180 kilometre doğusundaki Misrata kentini ve buradaki 300 İtalyan askerinin bulunduğu hastaneyi de ziyaret edecek.<br></p>
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Son altı ayda üçüncü kez Libya'ya giden konuk bakan, ayrıca, Trablus'un 180 kilometre doğusundaki Misrata kentini ve buradaki 300 İtalyan askerinin bulunduğu hastaneyi de ziyaret edecek.

<p class='>Hafter'in sağ kolu Akile Salih ise, 'Sirte kırmızı çizgimizdir' diyerek askeri müdahale tehdidi savuran Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi'ye destek verip gerektiğinde birliklerin Libya'ya girmesini istedi.<br></p>
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<p>Haftalardır Trablus çevresinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları imha eden Türk askerleri ise, dünyanın gündeminde.</p>
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Haftalardır Trablus çevresinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları imha eden Türk askerleri ise, dünyanın gündeminde.

<p>Türk özel kuvvet askerleri, son olarak Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde tuzaklanan mayınları temizledi.</p>
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Türk özel kuvvet askerleri, son olarak Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde tuzaklanan mayınları temizledi.

<p>Türk uzmanlar, 'Tökez teli' diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını belirtiyor.</p>
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Türk uzmanlar, 'Tökez teli' diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını belirtiyor.

<p>Söz konusu patlayıcılar Türk askerleri tarafından güvenli şekilde imha edilirken, Libya ordusunun yayınladığı video sosyal medyada büyük ses getirdi.</p>
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Söz konusu patlayıcılar Türk askerleri tarafından güvenli şekilde imha edilirken, Libya ordusunun yayınladığı video sosyal medyada büyük ses getirdi.

<p>Yok edilen mayınlardan bazıları, Sovyetler Birliği tarafından ilk kez üretilen ve halihazırda Rusya tarafından kullanılan MON-50.</p>
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Yok edilen mayınlardan bazıları, Sovyetler Birliği tarafından ilk kez üretilen ve halihazırda Rusya tarafından kullanılan MON-50.

<p><b>Milliyet.com.tr'nin haberine göre, </b>Rus mayınlarının tek tek ortaya çıkarılmasını bazı yabancı analistler 'Mükemmel video paylaşıldı' diyerek sosyal medya hesaplarına taşıdı.</p>
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Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Rus mayınlarının tek tek ortaya çıkarılmasını bazı yabancı analistler 'Mükemmel video paylaşıldı' diyerek sosyal medya hesaplarına taşıdı.

<p>İşgal etmek için kapısına dayandığı Trablus'ta Haziran ayının başında bozguna uğrayarak çekilen Hafter'den geriye ise, katliam ve yıkım kaldı.<br></p>
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İşgal etmek için kapısına dayandığı Trablus'ta Haziran ayının başında bozguna uğrayarak çekilen Hafter'den geriye ise, katliam ve yıkım kaldı.

<p>Tuzaklanan mayın ve patlayıcıların infilak etmesiyle şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla insan yaralandı.</p><p>Hafter'in en önemli destekçilerinden Rusya, paralı askerler Wagner Grubu'nun Libya'da olduğunu defalarca inkar etmişti.</p>
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Tuzaklanan mayın ve patlayıcıların infilak etmesiyle şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla insan yaralandı.

Hafter'in en önemli destekçilerinden Rusya, paralı askerler Wagner Grubu'nun Libya'da olduğunu defalarca inkar etmişti.

<p>Rusya, ayrıca ABD ordusunun yayınladığı Cufra'daki hava üssüne inen Rus savaş uçaklarını da kabul etmiyor.</p>
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Rusya, ayrıca ABD ordusunun yayınladığı Cufra'daki hava üssüne inen Rus savaş uçaklarını da kabul etmiyor.

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