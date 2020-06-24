Libya'da düğümün çözüleceği Sirte'de gergin bekleyiş sürerken, bugün hem sahada hem de diplomasi alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin desteklediği, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümetle görüşmek üzere bugün Trablus'ta.
İtalyan basını, Di Maio'nun Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac, dışişleri ve içişleri bakanlarıyla bir araya gelceğini bildiriyor.
Son altı ayda üçüncü kez Libya'ya giden konuk bakan, ayrıca, Trablus'un 180 kilometre doğusundaki Misrata kentini ve buradaki 300 İtalyan askerinin bulunduğu hastaneyi de ziyaret edecek.
Haftalardır Trablus çevresinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları imha eden Türk askerleri ise, dünyanın gündeminde.
Türk özel kuvvet askerleri, son olarak Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde tuzaklanan mayınları temizledi.
Türk uzmanlar, 'Tökez teli' diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını belirtiyor.
Söz konusu patlayıcılar Türk askerleri tarafından güvenli şekilde imha edilirken, Libya ordusunun yayınladığı video sosyal medyada büyük ses getirdi.
Yok edilen mayınlardan bazıları, Sovyetler Birliği tarafından ilk kez üretilen ve halihazırda Rusya tarafından kullanılan MON-50.
Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Rus mayınlarının tek tek ortaya çıkarılmasını bazı yabancı analistler 'Mükemmel video paylaşıldı' diyerek sosyal medya hesaplarına taşıdı.
İşgal etmek için kapısına dayandığı Trablus'ta Haziran ayının başında bozguna uğrayarak çekilen Hafter'den geriye ise, katliam ve yıkım kaldı.
Tuzaklanan mayın ve patlayıcıların infilak etmesiyle şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla insan yaralandı.
Hafter'in en önemli destekçilerinden Rusya, paralı askerler Wagner Grubu'nun Libya'da olduğunu defalarca inkar etmişti.
Rusya, ayrıca ABD ordusunun yayınladığı Cufra'daki hava üssüne inen Rus savaş uçaklarını da kabul etmiyor.