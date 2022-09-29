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  • Türk dünyasının kalbi burada atıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları...

Türk dünyasının kalbi burada atıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları...

Türk dünyasının kalbi burada atıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları...
29 Eylül 2022 Perşembe

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Geleneksel Okçuluk yarışıyla başladı.

<p>Dünya Etnospor Federasyonu tarafından organize edilen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı.<br></p>
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Dünya Etnospor Federasyonu tarafından organize edilen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı.

<p>Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu, 29 Eylül-2 Ekim'de hem sportif hem kültürel hem de sanatsal yönüyle Türk dünyasını ağırlayacak.</p>
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Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu, 29 Eylül-2 Ekim'de hem sportif hem kültürel hem de sanatsal yönüyle Türk dünyasını ağırlayacak.

<p>102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı organizasyon, geleneksel okçuluk yarışıyla başladı.</p>
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102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı organizasyon, geleneksel okçuluk yarışıyla başladı.

<p>Bugünkü yarışlar Kökbörü ve Atlı Okçuluk yarışlarının ardından son bulacak. </p>
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Bugünkü yarışlar Kökbörü ve Atlı Okçuluk yarışlarının ardından son bulacak.

<p>İznik ilçesindeki organizasyon alanına gelen binlerce yarışmacı ve seyirciler, alanda kurulan kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerine katıldı.</p>
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İznik ilçesindeki organizasyon alanına gelen binlerce yarışmacı ve seyirciler, alanda kurulan kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerine katıldı.

<p>Bugünkü oyunların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin devlet başkanı ve bakanlarını alanda ağırlayacak. </p>
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Bugünkü oyunların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin devlet başkanı ve bakanlarını alanda ağırlayacak.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programına katılacak. </p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programına katılacak.

<p>Akşam saatlerinde düzenlenecek olan açılış programında Erdoğan'ın katılımcılara seslenmesi bekleniyor.</p>
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Akşam saatlerinde düzenlenecek olan açılış programında Erdoğan'ın katılımcılara seslenmesi bekleniyor.

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