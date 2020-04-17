İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9416
  • EURO
    7,5546
  • ALTIN
    376.305
  • BIST100
    98179.8

Türk isim de listede! Bafetimbi Gomis en iyi 11'ini açıkladı!

Türk isim de listede! Bafetimbi Gomis en iyi 11'ini açıkladı!
17 Nisan 2020 Cuma

Galatasaray 1 sezon geçiren ve oynadığı 42 maçta 32 gol 6 asistlik performans gösteren Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Al-Hilal'e transfer olmuştu. Gomis kariyeri boyunca oynadığı en iyi 11'de Galatasaray'dan da iki isme yer verdi. İşte o isimler

<p>2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgili olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor.<br></p>
1
/
25

2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgili olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor.

<p>Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray ile sürekli anılan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve 'Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim' ifadesini kullanmıştı.<br></p>
2
/
25

Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray ile sürekli anılan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve 'Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim' ifadesini kullanmıştı.

<p>34 yaşındaki santrfor, bir taraftarın geri dön mesajına cevap vermiş ve 'Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek.' notunu düşmüştü.<br></p>
3
/
25

34 yaşındaki santrfor, bir taraftarın geri dön mesajına cevap vermiş ve 'Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek.' notunu düşmüştü.

<p>Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.<br></p>
4
/
25

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.

İŞTE BAFETIMBI GOMIS'İN EN İYİ 11'İ<br>
5
/
25

İŞTE BAFETIMBI GOMIS'İN EN İYİ 11'İ

Kaleci - Hugo Lloris<br>
6
/
25

Kaleci - Hugo Lloris

Sol bek - Eric Abidal<br>
7
/
25

Sol bek - Eric Abidal

<p>Stoper - Dejan Lovren<br></p>
8
/
25

Stoper - Dejan Lovren

<p>Stoper - Samuel Umtiti<br></p>
9
/
25

Stoper - Samuel Umtiti

<p>Sağ bek - Lilian Thuram<br></p>
10
/
25

Sağ bek - Lilian Thuram

<p>Defansif orta saha - Patrick Vieira<br></p>
11
/
25

Defansif orta saha - Patrick Vieira

<p>Merkez orta saha - Blaise Matuidi<br></p>
12
/
25

Merkez orta saha - Blaise Matuidi

Merkez orta saha - Miralem Pjanic<br>
13
/
25

Merkez orta saha - Miralem Pjanic

Sol kanat - Franck Ribery<br>
14
/
25

Sol kanat - Franck Ribery

<p>Sağ kanat - Florian Thauvin<br></p>
15
/
25

Sağ kanat - Florian Thauvin

<p>Santrfor - Karim Benzema<br></p>
16
/
25

Santrfor - Karim Benzema

<p>Teknik Direktör - Fatih Terim</p><p>Fatih Terim. (Didier Deschamps ve Frederic Antonetti'yi düşündüm) Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmış birisi. Çok saygı duyulan bir teknik adam. Kazanma alışkanlığı var. Bu takımı en üst noktaya çıkarabilir.</p>
17
/
25

Teknik Direktör - Fatih Terim

Fatih Terim. (Didier Deschamps ve Frederic Antonetti'yi düşündüm) Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmış birisi. Çok saygı duyulan bir teknik adam. Kazanma alışkanlığı var. Bu takımı en üst noktaya çıkarabilir.

Yedek kaleci - Fernando Muslera<br>
18
/
25

Yedek kaleci - Fernando Muslera

Yedek sağ bek - Willy Sagnol<br>
19
/
25

Yedek sağ bek - Willy Sagnol

<p>Yedek stoper - Yohan Benalouane<br></p>
20
/
25

Yedek stoper - Yohan Benalouane

<p>Yedek sol bek - Henri Bedimo<br></p>
21
/
25

Yedek sol bek - Henri Bedimo

<p>Yedek orta saha - Joshua Guilavogui<br></p>
22
/
25

Yedek orta saha - Joshua Guilavogui

<p>Yedek 10 numara - Mohammad Al Shalhoub<br></p>
23
/
25

Yedek 10 numara - Mohammad Al Shalhoub

Yedek santrfor - Thierry Henry<br>
24
/
25

Yedek santrfor - Thierry Henry

25
/
25

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.