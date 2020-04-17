2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgili olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor.
Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray ile sürekli anılan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve 'Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim' ifadesini kullanmıştı.
34 yaşındaki santrfor, bir taraftarın geri dön mesajına cevap vermiş ve 'Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek.' notunu düşmüştü.
Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.
Stoper - Dejan Lovren
Stoper - Samuel Umtiti
Sağ bek - Lilian Thuram
Defansif orta saha - Patrick Vieira
Merkez orta saha - Blaise Matuidi
Sağ kanat - Florian Thauvin
Santrfor - Karim Benzema
Teknik Direktör - Fatih Terim
Fatih Terim. (Didier Deschamps ve Frederic Antonetti'yi düşündüm) Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmış birisi. Çok saygı duyulan bir teknik adam. Kazanma alışkanlığı var. Bu takımı en üst noktaya çıkarabilir.
Yedek stoper - Yohan Benalouane
Yedek sol bek - Henri Bedimo
Yedek orta saha - Joshua Guilavogui
Yedek 10 numara - Mohammad Al Shalhoub