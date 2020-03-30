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Bugüne kadar 700'den fazla kılıcı incelediğini, Türk kılıcı ve silah sanatıyla ilgili yüzlerce eser okuduğunu dile getiren Altanay, şunları kaydetti:

'Türklerde silahın çok büyük bir kültür olduğunu gördüm. Bunun yanında kaybolmuş teknikleri de ortaya çıkarıyorsunuz, çok fazla deneysel çalışıyorum. Amacım bu işte para kazanmaktan ziyade deneysel çalışmak, eskiler bunu nasıl yaptıysa aynısını yapıyorum. Bundan 300 yıl önce ya da binlerce yıl önce, bir usta bir kılıcı yaparken hangi malzeme, hangi yöntem ve teknikle yapıyorsa o şekilde kılıç yapıyorum. Aradaki tek fark bir kılıcın eski, diğerinin yeni olması.'