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'Ramazan ayı boyunca Vefa Destek Grubu kapsamında 65 yaş üstü nine ve dedelerimiz, kronik hastalar, yetim, hasta, engelli ve yoksul ailelerimizin de aralarında bulunduğu 1500 kişiye her gün yemek pişirip iftarlarına ortak olacağız, yemeklerini kapılarına götürerek, onları sevindireceğiz. Bu ailelerimize gıda, beslenme ve hijyen kolileri ile çocuk paketleri de vereceğiz.'