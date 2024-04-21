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Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berat Soylu, AA muhabirine gösteriden çok etkilendiğini belirterek, 'Çok güzeldi, harikaydı. Gerçekten çok iyi bir kutlama oldu bizim için. Askerlerimizin gücünü çok daha iyi anladık. Gösteri çok güzeldi. Daha önce izlememiştim. İlk başta otobüslerle buraya gelirken zaten çok heyecanlanmıştık ama uçakları görünce daha da heyecanlandık. Unutamayacağım bir anı oldu.' diye konuştu.