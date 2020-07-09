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Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!
09 Temmuz 2020 Perşembe

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture'ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla göze çarpıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Millet Bahçeleri ve ağaç dikme kampanyalarıyla hızla bu rakamlar yukarıya çekilirken bu hamlelerin hedef noktası ile dünya kentlerinin ortalamasının üzerine çıkmak. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo, park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris'te yeşil alan oranı yüzde 9,5. Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

<p class='MsoNormal'><b>İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 7.57 METREKARE</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p><p> </p><p class='MsoNormal'>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İstanbul’da kişi başına 7.57 ila 8.41 metrekare arasında yeşil alan düşüyor.</p>
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İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 7.57 METREKARE


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İstanbul’da kişi başına 7.57 ila 8.41 metrekare arasında yeşil alan düşüyor.

<p class='MsoNormal'><b>BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.  </p>
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BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ


Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.  

<p class='MsoNormal'><b>23 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI </b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p><p class='MsoNormal'> </p><p class='MsoNormal'>Bugüne kadar çoğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla olmak züere 23 millet bahçesi açılışı gerçekleşti.</p>
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23 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI


Bugüne kadar çoğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla olmak züere 23 millet bahçesi açılışı gerçekleşti.

<p class='MsoNormal'><b>207 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Projenin devam ettiği birçok ilde halen yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen millet bahçeleri var. Tamamlandığında Türkiye'nin yeni 207 millet bahçesi olacak.</p>
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207 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK


Projenin devam ettiği birçok ilde halen yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen millet bahçeleri var. Tamamlandığında Türkiye'nin yeni 207 millet bahçesi olacak.

<p class='MsoNormal'><b>KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYİ AŞACAK</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Millet Bahçelerinin tamamlandığı gün 207 yeni yeşil alan ile birlikte Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareyi aşacak. </p>
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KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYİ AŞACAK


Millet Bahçelerinin tamamlandığı gün 207 yeni yeşil alan ile birlikte Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareyi aşacak. 

<p class='MsoNormal'><b>BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL’DA 9 MİLLET BAHÇEMİZ OLDU</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılışta millet bahçeleriyle ilgili şunları kaydetti;</p>
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BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL’DA 9 MİLLET BAHÇEMİZ OLDU


Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılışta millet bahçeleriyle ilgili şunları kaydetti;

<p class='MsoNormal'><b>81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p><p> </p><p class='MsoNormal'>Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.</p>
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81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ


Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

<p class='MsoNormal'><b>DÜNYAYA ÖRNEK DEV PARK VE BAHÇELER</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.</p>
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DÜNYAYA ÖRNEK DEV PARK VE BAHÇELER


Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.

<p class='MsoNormal'>Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet behçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Son açtıklarımızla birlikte 23 millet bahçesine ulaşıyoruz.</p>
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Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet behçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Son açtıklarımızla birlikte 23 millet bahçesine ulaşıyoruz.

<p class='MsoNormal'><b>2023 YILINDA 81 İLDE OLACAK</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.</p>
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2023 YILINDA 81 İLDE OLACAK


2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

<p class='MsoNormal'><b>İSTANBUL’DA 9 BÜYÜK YEŞİL ALAN</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>İstanbul'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.</p>
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İSTANBUL’DA 9 BÜYÜK YEŞİL ALAN


İstanbul'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

<p class='MsoNormal'>Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.</p><p class='MsoNormal'><br></p>
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Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.


<p>Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.</p><p><br></p>
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Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.


<p>Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı. <br></p>
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Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı. 

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<p class='MsoNormal'><b>İLÇELERDE YEŞİL ALAN MİKTARI</b></p><p class='MsoNormal'><b><br></b></p> <p class='MsoNormal'>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin uzağında. Ancak Millet bahçeleri bu farkı hızla kapatıyor. </p>
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İLÇELERDE YEŞİL ALAN MİKTARI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin uzağında. Ancak Millet bahçeleri bu farkı hızla kapatıyor. 

<p>İstanbul’daki bazı belediyelerin kendi açıklamalarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı metrekare olarak şöyle: </p>
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İstanbul’daki bazı belediyelerin kendi açıklamalarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı metrekare olarak şöyle: 

<p>Şişli: 3.9, </p>
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Şişli: 3.9, 

<p>Kadıköy: 2.8, </p>
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Kadıköy: 2.8, 

<p>Beyoğlu: 3.2, </p>
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Beyoğlu: 3.2, 

<p>Bakırköy: 10,</p>
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Bakırköy: 10,

<p> Üsküdar: 8.2,</p>
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 Üsküdar: 8.2,

<p>Beşiktaş: 10,</p>
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Beşiktaş: 10,

<p>Sarıyer: 10, <br></p>
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Sarıyer: 10, 

<p>Fatih: 6.8, </p>
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Fatih: 6.8, 

<p>Sultangazi: 5,</p>
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Sultangazi: 5,

<p>Üsküdar: 8.2, </p>
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Üsküdar: 8.2, 

<p>Beylikdüzü: 9,</p>
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Beylikdüzü: 9,

<p>Esenler ve Zeytinburnu: 1.</p>
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Esenler ve Zeytinburnu: 1.

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