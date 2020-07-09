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İSTANBUL’DA 9 BÜYÜK YEŞİL ALAN





İstanbul'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.