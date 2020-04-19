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Türkiye eve çekildi, güvercinleri polis besledi

Türkiye eve çekildi, güvercinleri polis besledi
19 Nisan 2020 Pazar

Polisler Taksim Meydanı'nda güvercinleri böyle besledi (İHA)

<p>Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydanı güvercinlere yuva oldu.</p>
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Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile Taksim Meydanı güvercinlere yuva oldu.

<p>Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.</p>
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Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.

<p>Koronavirüs (Covid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul’un büyük ölçüde boş olduğu görüldü.</p>
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Koronavirüs (Covid-19) salgını önleme çalışmaları kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla İstanbul’un büyük ölçüde boş olduğu görüldü.

<p>Kentin en kalabalık mekanlarından olan Taksim Meydanı ise güvercinlere kaldı.</p>
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Kentin en kalabalık mekanlarından olan Taksim Meydanı ise güvercinlere kaldı.

<p>Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.</p>
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Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri ise yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi.

<p>Öte yandan, Taksim Camii’nden vatandaşlara “evde kalın” çağrılarının da yapıldığı da görüldü.</p>
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Öte yandan, Taksim Camii’nden vatandaşlara “evde kalın” çağrılarının da yapıldığı da görüldü.

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