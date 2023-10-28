İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları İHH ve ÖZGÜR-DER tarafından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda protesto edildi.
Ümraniye'de Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyesi grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.
İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.
Kırklareli'nde, Anıt Kültür Park'ta toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Elazığ'da protesto edildi. Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi. Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Uşak'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Batman'da, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırısını protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Katil İsrail Filistin'den defol' şeklinde slogan attı, sık sık tekbir getirdi.
Muğla'nın Menteşe Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkında toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, STK ve üniversite öğrencileri saldırıları protesto ederek pankart açtı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar 'Sessiz Eylem' ile proteste edildi.
Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdi.
Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin çağrısı üzerine Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen grup, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları kınadı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını belirtti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup tarafından protesto edildi.
Adıyaman'daki Demokrasi Parkında toplanan vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Edirne Selimiye Meydanı'nda toplanan grup, Filistinliler için dua etti. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.
Nevşehir'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek isteyen vatandaşlar Alibey Camisi önünde bir araya geldi. Genç İHH İl Sorumlusu Mehmet Berat Tural, grup adına konuşma yaptı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Niğde'de protesto edildi.