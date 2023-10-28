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Batman'da, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırısını protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Katil İsrail Filistin'den defol' şeklinde slogan attı, sık sık tekbir getirdi.