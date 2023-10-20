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Hakkari'deki İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.