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Türkiye Gazze için tek yürek: Ülke genelinde Filistinliler için saygı duruşu

Türkiye Gazze için tek yürek: Ülke genelinde Filistinliler için saygı duruşu
20 Ekim 2023 Cuma

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlardan kareler...

<p>İstanbul'daki okullarda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İstanbul'daki okullarda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için İzmir'deki Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde tören düzenlenip, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için İzmir'deki Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde tören düzenlenip, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Tekirdağ'daki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Tekirdağ'daki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>Diyarbakır'daki okullarda, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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Diyarbakır'daki okullarda, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu.

<p>Hakkari'deki İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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Hakkari'deki İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Amasya'daki Atatürk İlkokulu'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Amasya'daki Atatürk İlkokulu'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Edirne Lisesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Edirne Lisesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>Bitlis'teki okullarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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Bitlis'teki okullarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

<p>İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Kars'ın Akyaka ilçesindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.</p>
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Kars'ın Akyaka ilçesindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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