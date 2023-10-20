İstanbul'daki okullarda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için İzmir'deki Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde tören düzenlenip, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Tekirdağ'daki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Diyarbakır'daki okullarda, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu.
Hakkari'deki İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Amasya'daki Atatürk İlkokulu'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Edirne Lisesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Bitlis'teki okullarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Kars'ın Akyaka ilçesindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.